Putin, Rusya'nın Ukrayna'da 'Başka Seçeneği Olmadığını' Söyledi

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının "kaçınılmaz" olduğunu söyledi ve çatışmadaki hedeflerine ulaşılacağına söz verdi.

Salı günkü yorumları, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştüğü Rusya'nın uzak doğu Amur bölgesine uçtuktan sonra geldi. Ziyaret, Putin'in Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Moskova dışında bilinen ilk gezisi oldu ve komşu ülkeye on binlerce asker gönderdi.

Putin ve Lukaşenko, 1961'de Rus Sovyet kozmonot Yuri Gagarin tarafından yapılan ilk mürettebatlı uzay uçuşunu anmak için Rusya'nın yıllık Kozmonot Günü'nü kutlamak için Vostochny Kozmodromu'nu ziyaret etti.

Ayrıca uzay limanını denetlemeleri ve personelle tanışmaları ve Salı günü daha sonra ortak bir basın toplantısı yapmaları bekleniyordu.

Ukrayna, Rusya'nın güçlerini kuzey Ukrayna'nın bazı bölgelerinden çektikten sonra yakında ülkenin doğusunda büyük bir yeni saldırı başlatmasını beklediğini söyledi.

Vostochny uzay fırlatma tesisinde konuşan Putin, Ukrayna'nın "milliyetçilik ve neo-Nazizm filizlerinin yetiştirildiği" bir "Rus karşıtı köprübaşına" dönüştürüldüğünü iddia etti.

"Bu yeni nesil Ukraynalı milliyetçiler özellikle Rusya ile çatışıyor. Nazi ideolojisinin Ukrayna'da nasıl hayatın bir gerçeği haline geldiğini görüyorsunuz." dedi.

Ukrayna ve Batılı müttefikleri bu tür iddiaları saldırganlık için bir kılıf olarak reddetti. Savaştan önce Ukrayna parlamentosunda hiçbir aşırı sağ parti temsil edilmiyordu.

Putin, Rusya'nın "özel askeri operasyonunun" Doğu Ukrayna'da Moskova destekli isyancılar tarafından kontrol edilen bölgelerdeki insanları korumayı amaçladığı iddiasını yineledi ve kampanyanın aynı zamanda "Rusya'nın kendi güvenliğini sağlamayı" amaçladığını da sözlerine ekledi.

"Başka seçeneğimiz olmadığını" savundu ve "hedeflerimize ulaşacağımıza şüphe yok" dedi.

Putin ayrıca, Rusya'nın kendisini izole etme niyeti olmadığını söyledi ve yabancı güçlerin onu izole etmeyi başaramayacağını da sözlerine ekledi. "Bugünün dünyasındaki herhangi birini, özellikle de Rusya gibi büyük bir ülkeyi izole etmek kesinlikle imkansız."

Ukrayna şiddetli bir direniş gösterdi ve Batı, Rusya'yı güçlerini komşusundan çekmeye zorlamak için tasarlanmış kapsamlı yaptırımlar uyguladı.

Bazen en yakın müttefiklerinin bir dizi konuda belirttikleri pozisyonlarla sarsılmış gibi görünen şeyler söyleme konusunda bir sicile sahip olan Lukaşenko, Belarus'un Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için müzakerelere dahil olması gerektiğinde ısrar etti ve Belarus'un haksız yere "saldırganın suç ortağı" olarak etiketlendiğini söyledi.