Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin web sitesinde yayınlanan bir belgeye göre, tüm Ukrayna vatandaşlarına Rus vatandaşlığına hızlı bir geçiş sağlayan bir kararnameyi imzaladı.

Yakın zamana kadar, yalnızca Rusya'nın Kiev'in kontrolünden “kurtarmak” istediği doğu Ukrayna'daki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin (LPR) kendi kendini ilan eden ayrılıkçı bölgelerinin ve Rus işgali altındaki bölgelerin sakinleri Kherson ve Zaporizhia , basitleştirilmiş prosedür için uygundu.

Prosedürün Donetsk ve Luhansk sakinleri için ilk kez başlatıldığı 2019 arasında ve bu yıl, iki bölgedeki isyancıların elindeki bölgelerde 720.000'den fazla sakin - nüfusun yaklaşık yüzde 18'i - Rus pasaportu aldı.

Bu yılın Mayıs ayı sonlarında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden üç ay sonra , Zaporizhia ve Kherson bölgelerinin sakinlerine hızlı prosedür prosedürü de teklif edildi. Bir ay önce, ilk Rus pasaportlarının orada dağıtıldığı bildirildi.

Pazartesi günkü kararname, “tüm Ukrayna vatandaşlarına” “basitleştirilmiş bir şekilde Rusya Federasyonu vatandaşlığına kabul için başvuru hakkı” verilmesini emretti.

Mayıs ayında Putin, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Kherson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığı ve pasaportu alma sürecini basitleştiren bir kararname imzaladı.

Kararname, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşının Rusya'yı 2014 yılında Ukrayna'dan ele geçirdiği Kırım Yarımadası'na bağlayan sürekli bir kara köprüsü kurmasını sağladığı iki bölgenin “Ruslaştırılmasına” yönelik bir adım daha atıyor .

O sırada Kiev, planın uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi ve Kremlin'i "suçlu" davranışta bulunmakla suçladı.

Ukrayna dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, "Pasaportların yasadışı olarak verilmesi, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası insancıl hukuk norm ve ilkelerinin açık bir ihlalidir" dedi.

Başvuru sahiplerinin Rusya'da yaşamış olmaları ve yeterli fon kanıtı sunmaları veya bir Rusça dil sınavını geçmeleri gerekmemektedir.