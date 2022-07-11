ABD Kürtaj Sığınağı Ağları Neye Benzeyecek?

1969'du ve o zamanlar 19 yaşında olan Sunny Chapman'ın kürtaj olması gerekiyordu.

Roe v Wade'in kürtajı Amerika Birleşik Devletleri'nde anayasal bir hak olarak kabul etmesinden dört yıl önceydi ve Chapman, Chicago'da yeraltı kürtajları sağlayan feminist bir ağ olan Jane Collective'i duymuştu.

Jane'i aradım, dedi. "Emin ellerde olduğunu biliyorsun, iyi olacağını biliyorsun. Ama yine de ürkütücü."

Bir kadın onu muayene etmek için geri aradı ve ardından prosedürü planlayan yakındaki bir danışmanla görüştü. Chapman, "Bana sarı olduğunu düşündüğüm belirli bir renk süveter giyerek belirli bir köşede durmamı ve bir arabanın beni alacağını söylediler" dedi.

Araba onu şehrin güney tarafında bir daireye götürdü. Daha sonra gözleri bağlandı ve onları bir doktorun prosedürü uygulayacağı bir eve götüren bir minibüste diğer kadınlarla birlikte oturdu.

Al Jazeera'ya “Bildiğimden daha ileri gittim ve doktor ikinci üç aylık dönemde olduğum için bunu yapmak istemedi” dedi. "Ona ağlıyor ve yalvarıyordum." Odadaki iki Jane, doktoru prosedürü tamamlaması için ikna etti. “İnanılmaz derecede acı vericiydi” diye hatırladı. "Beni köşeme bıraktılar ve ben iyiydim."

Haziran ayında, ABD Yüksek Mahkemesi Roe v Wade davasını bozarak eyaletlerin kendi kürtaj yasalarını belirlemesine izin verdi. Sonuç olarak, üreme hakları savunucusu bir grup olan Guttmacher Enstitüsü'ne göre, 26'sı - tüm ABD eyaletlerinin yaklaşık yarısı - önümüzdeki haftalarda ve aylarda kürtajı yasaklayacak veya kısıtlayacak.

Buna karşılık, gönüllüler, milletvekilleri, avukatlar ve aktivistler Jane Collective'in 1960'larda yaptığına benzer yollar yaratıyor . Halihazırda ülke genelinde düzinelerce kürtaj fonu var ve eyaletler daha fazla sığınak ağı eklemek için faturalar çıkarıyor.

El Cezire'ye harekete geçmekte olan birçok destek grubuna yardım etmenin yollarını düşündüğünü söyleyen Chapman, "Onların sadece onlara yardım etmeye hazır olmamıza ihtiyaçları var" dedi. "Finansmana ihtiyaçları var ve alacaklar - çünkü hepimiz deliyiz."

Modern kürtaj ağları

Yüksek Mahkemenin kararı geçen ay düştüğünden beri, Facebook grubu Auntie Network USA, kürtajın yasaklandığı Oklahoma'daki hamile insanlardan zaten yardım talepleri aldığını söyledi.

Üç yıl önce, Teksas merkezli Lisa ve Oregon'daki Vlada, gönüllü “teyzelerin” kürtaja ihtiyacı olan “yeğenlere” yardım ettiği ülke çapında bir ağ kurdu. Kurucu ortaklar, tehditlerle karşı karşıya kaldıkları için yalnızca ilk adlarının yayınlanmasını istedi.

Lisa, Al Jazeera'ya “Dünyada, misyonlarının bizi hedef almak olduğunu düşünen birçok istikrarsız insan var” dedi. Teksas yasalarına göre, insanların kürtaja erişmesine yardımcı olduğu için dava edilme riski de var. "Beni rahatsız etmiyor," dedi.