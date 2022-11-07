Putin Resmen Duyurdu, Ukrayna Anlaşmadan Vazgeçti!

Rusya’nın Devlet başkanı “ Vladimir Putin “ geçtiğimiz günlerde bir duyuruda bulundu. Bu açıklamaya göre; Ukrayna tahıl koridoru anlaşmasını bir süreliğine kapattığını bildirdi. Haber son dakika olarak yayınladı. Rusya Ukrayna’nın bu anlaşmaya uymadığını belirtmesi ise oldukça kafaları karıştırdı. Haberin detayı şimdi makalemizde,

Herkesin Aklıda Tek Soru ” Nedir Bu Tahıl Koridoru?”

Tahıl Koridoru Anlaşması adı altında bir anlaşma imzalandı. Geçtiğimiz yaz İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda imzalanan bu anlaşma tarafları ile oldukça konuşuldu. Rusya, Türkiye, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ( BM) arasında imzalanmıştı. Bu Anlaşmaya Göre;

Tahıl ve gıda maddelerinin emniyetli ve güvenli şekilde Ukrayna Limanlarından geçecek.

Rusya tarafından ise geçen gemilere her hangi bir saldırıda bulunulmayacağı yönündeydi.

Hazırlanan bu anlaşmanın elbette bir amacı vardı. Bu anlaşma ile tahıl ve gıda gemileri Karadeniz üzerinden Dünya ülkelerine dağılacaktı. Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye bu anlaşmada birleşmişlerdi. Ancak sonuç pek istenilen gibi olmadı. Rusya ve Ukrayna bu anlaşmada yine anlaşamadı.

Ukrayna Neden Bu anlaşmayı Bir süreliğine Geri Çekti?

İlk olarak ekonomik krizle baş etmeye çalışan Dünya ülkeleri şimdide Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlikten nasibini almaya devam ediyor. Hatırlandığı üzere Şubat ayında Rusya tarafından Kırım üzerine bir savaş ilanı başlamıştı. Bu savaş sonucunda Ukrayna Limanında birçok gıda ve tahıl yüklü gemiler Ukrayna Limanından geçememişti. Savaş hali hazırda halen devam etmekte ve halen bir sonuç alınamamaktadır.

Konuyla ilgili birçok Devlet başkanı yorumda bulunurken bu anlaşma bu kez Ukrayna Cephesinden askıda kaldı. Özellikle Afrika ülkeleri için çok önem teşkil eden bu tahıl gemileri bakalım son olarak nasıl limanlardan güvenle geçip ve yerine ulaşacak merak konusu oldu.

Henüz Ukrayna tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmaması, haberin doğruluğunu kanıtlar nitelikte olarak yorumlar yapıldı. Beklenen ise Ukrayna tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılması yönünde olmaktadır. İlerleyen günlerde ne olur bilinmez ama bu tahıl koridoru anlaşması, anlaşmayı imzalayan taraflardan daha henüz net bir açıklama yapılmadı.