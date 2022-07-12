Dünya, Yarın ABD Tarafından Açıklanacak Enflasyon Oranlarını Bekliyor

Euro, ABD doları ile pariteyi vurdu ve merkez bankasının daha fazla sıkılaşma ihtimali ve dünya çapındaki ekonomilerin sağlığıyla ilgili endişeler yatırımcıları tedirgin ederken yarın açıklanacak enflasyon oranları merak konusu.

Salı günü saat 10:00 GMT itibariyle, euro 1 doların en düşük seviyesindeydi, bu 20 yıldan fazla bir sürede bir ilk.

Avrupa ve Rusya arasında Ukrayna'daki savaş nedeniyle on yıllardır en yüksek gerilimde olan yetkililer, planlı bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra 21 Temmuz'da gaz arzının yeniden başlayamayacağından endişe duyuyor - bu da Avrupa'nın enerji arzı sıkıntısını şiddetlendiriyor ve potansiyel olarak bir durgunluğu hızlandırıyor.

Euro zayıflığı, dolar endeksinin yükselmesinin büyük bir parçası oldu ve güvenli liman ABD para birimi, özellikle Çin, yeni salgınları kontrol altına almak için katı sıfır-COVID politikaları uyguladığı için başka yerlerdeki büyüme endişeleriyle de desteklendi.

Ancak doların yükselmesindeki tartışmasız en büyük faktör, Federal Rezerv'in faiz oranlarını emsallerinden daha hızlı ve daha fazla artıracağı görüşüdür.

Bu haftanın odak noktası, Çarşamba günkü ABD tüketici enflasyonu da dahil olmak üzere makro veriler ve yatırımcıların alım satım faaliyetinin kısıtlandığı toplantı öncesi karartma döneminden önce yaklaşan politika toplantısının sonucuna ilişkin ipuçları ararken Federal Rezerv yetkililerinden gelen yorumlar olacak.

Yüksek bir enflasyon okuması, Fed'in zaten agresif olan faiz oranı artış hızını artırması için baskı yaratacaktır.

Mizuho analistleri, pariteye doğru hareketin “euro bölgesindeki durgunluğun fiyatlandırılması” nedeniyle gerçekleştiğini ve zeminin risk duyarlılığını iyileştirmek için çok az şey önerdiğini söyledi.

SG Futures, enerji ithalatının daha pahalı hale gelme riski taşıdığı için bunun Avrupa Birliği için bir "felaket" olduğunu söyledi.