Putin, NATO Hakkında Açıklama Yaptı

Rossiya-1 kanalına röportaj veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun şu anki askeri faaliyetlerinin endişe verici olduğunu belirtti. Rusya sınırlarında askeri yapısını güçlendirmeye başladıklarının altını çizen Putin, şunları söyledi: "NATO'nun sınırlarımıza yakınlaşması, Rusya ve Rus vatandaşlarının güvenliğini etkileyecek kadar önemli bir husus." dedi.

NATO’nun yaptığı askeri faaliyetlere yönelik sert konuşan Putin, "NATO'nun doğuya doğru genişlemesi iki dalgada gerçekleşti. Bu, Rusya ve Batı ülkeleri arasındaki ilişkilerin ortaklık seviyede olduğu zamanda gerçekleşti ancak kaygılarımızın tümü göz ardı edildi. Sert konuşmak istemiyorum ancak çıkarlarımızı çiğnediler. Bu iyi ilişkilerin olduğu zamanında gerçekleşti. Batı, kendi jeopolitik çıkarlarını insanların ve diğer halkların çıkarlarından üstün tutar." dedi.

Ukrayna’nın NATO üyesi olma ihtimali üzerinde de duran Putin, Ukrayna NATO'ya katıldığında, füzelerin Kharkov veya Dinyeper'den Moskova'ya uçuş süresi 7-10 dakikaya indirilecek şeklinde ifadelerde bulundu. “Polonya ve Romanya'daki Amerikan füzeleri, Rusya'nın merkez bölgesine 15 dakikada varabilir. Ukrayna'nın NATO üyesi olduğunu farz edelim. Amerikan füzelerinin Harkiv veya Dnipro kentlerinden Moskova'ya uçuş süresi 7-10 dakikaya düşecek." dedi.

Ukrayna'nın NATO'ya olası dahil edilmesi konusundaki görüşmeleri "gevezelik" olarak görmediğini vurguladı. Ancak cumhurbaşkanına göre, Ukrayna sakinlerinin en az yarısı böyle bir olay dönüşü istemiyor. Putin'e göre bu yarıyı, “akıllı insanlar” olarak adlandırdı.

Ayrıca Putin, Moskova'nın Kiev ile Batı arasında Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesine ilişkin anlaşmalardan haberdar olmadığını kaydetti. Rusya ile iyi ilişkiler döneminde bile Batılı ortakların Moskova'nın NATO'nun genişlemesi konusundaki çıkarlarını umursamadıklarını kaydetti.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna'nın NATO'ya katılma olasılığı hakkında yorum yaptı. Ona göre Kiev, ülkeyi ittifaka götürecek yolda ilerlemek için gerekli tüm araçlara sahip. Blinken, bunun "gelecekteki üyeliğe hazır olma yolunda" bir hareket olduğunu açıkladı.

26 Mayıs'ta Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, NATO ülkelerinin cumhuriyeti örgütün 14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak zirvesine davet etmeyi reddetmesinden duyduğu hayal kırıklığını açıkladı. "Rus saldırganlığının" aynı zamanda ittifak üyelerine yönelik olduğunu ve bu nedenle ittifakın cumhuriyete katılım için uygun bir format bulma konusundaki isteksizliğinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.