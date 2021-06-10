ABD, Dünya İçin 500 Milyon Doz Covid Aşısı Satın Alacak

Bu yıl yaklaşık 200 milyon doz dağıtılacak ve geri kalanı 2022'de teslim edilecek.

ABD, yoksul ülkelerde aşı oranlarını artırma baskısı altında.

Hareket, Bay Biden'ın ABD başkanı olarak ilk yurtdışı gezisinin başlangıcında İngiltere'ye inmesiyle geldi. Beyaz Saray, dünya çapında 500 milyon doz dağıtma planı hakkında henüz resmi olarak yorum yapmadı. Ancak ABD hükümetinin dünya için bir aşı stratejisi olup olmadığı sorulduğunda, Bay Biden, Air Force One'a binmeden önce "Bir tane var ve bunu açıklayacağım" dedi.

Çarşamba akşamı Bay Biden indiğinde Air Force One'a bir göz atmak için hevesli bir kalabalık Çarşamba günü Suffolk'taki RAF Mildenhall hava üssüne gelişini bekledi. Bay Biden üste konuşlanmış ABD birliklerine seslendi, askeri ailelere haraç ödedi ve Ulusal Muhafızlarda görev yapan merhum oğlu Beau'yu hatırlattı.

ABD müttefiklerini - "aynı fikirde olan ulusları" - övdü ve ekledi: "ABD geri döndü!"

"Dünyanın demokrasileri, en zorlu zorlukların ve geleceğimiz için en önemli olan konuların üstesinden gelmek için birlikte duruyor" dedi.

Sekiz günlük bir gezide Avrupalı ​​ortaklarla görüşmenin yanı sıra Bay Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşecek. ABD Başkanı ve Başbakanı Boris Johnson Perşembe günü Cornwall'daki G7 zirvesi öncesinde bir araya gelecek.

Bay Biden ayrıca Windsor Kalesi'nde Kraliçe ile buluşacak ve başkan olarak ilk NATO zirvesine katılacak. Gezinin "Amerika dünya demokrasilerini bir araya getirmesi" ile ilgili olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, ABD hükümeti aşıları 92 düşük gelirli ülkeye ve Afrika Birliği'ne bağışlayacak. Dağıtım, zengin ve fakir ülkeler arasında aşılara adil erişim sağlamak için geçen yıl kurulan Covax programından geçecek.

ABD daha önce Covax aracılığıyla 60 milyon aşı dozu bağışlayacağını açıklamıştı.

Anlaşmaya aşina olan kişiler New York Times'a ABD'nin dozları "kar amacı gütmeyen" bir fiyattan ödeyeceğini söyledi.

Pfizer'in CEO'su Albert Bourla'nın Perşembe günü girişimi resmi olarak açıkladığı zaman Bay Biden ile birlikte görünmesi bekleniyor.

Bu haftanın başlarında, Bay Johnson, G7 liderlerini gelecek yılın sonuna kadar dünyayı Covid-19'a karşı aşılama konusunda taahhütte bulunmaya çağıracağını söyledi. İngiltere ve Kanada, Covax planına kaç doz sağlayacaklarını henüz söylemedi.