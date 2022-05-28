Putin, Batı'yı Kiev'i Silahlandırmaya Karşı Uyardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 80 dakikalık bir telefon görüşmesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Ukrayna'ya ağır silah sağlamamaları konusunda uyardı.

Scholz ve Macron, Putin'i 2.500 Azovstal savaşçısını serbest bırakmaya çağırıyor.

Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki stratejik Lyman kasabasını ele geçirdiğini iddia ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya'nın Severodonetsk'e vurduğu gibi ülkeye "Donbas Ukraynalı olacak" dedi.

Putin, Macron ve Scholz tahıl tedariğini görüştü

Putin, Fransa ve Almanya liderlerine Moskova'nın Ukrayna limanlarında sıkışmış tahıl göndermenin yollarını aramaya hazır olduğunu söyledi, ancak Batı'nın yaptırımları kaldırmasını talep etti.

Putin, dünya pazarlarına tahıl tedarikindeki zorlukların "Batılı ülkelerin hatalı ekonomik ve mali politikalarının" sonucu olduğunu söyledi.

Kremlin, Macron ve Scholz'a verdiği demeçte, "Rusya, Karadeniz limanlarından Ukrayna tahılının ihracatı da dahil olmak üzere engelsiz tahıl ihracatı için seçenekler bulmaya yardımcı olmaya hazır" dedi.

"Rus gübrelerinin ve tarım ürünlerinin arzındaki artış, küresel gıda pazarındaki gerginliklerin azaltılmasına da yardımcı olacak ve bu da elbette ilgili yaptırımların kaldırılmasını gerektirecektir."

Sürgündeki Hodorkovski, Batı'yı Ukrayna'ya ağır silahlar tedarik etmeye çağırdı

Sürgündeki Kremlin eleştirmeni ve eski petrol patronu Mihail Hodorkovski, Batı'yı Ukrayna'ya ağır silahlar tedarik etmeye çağırdı.

Almanya'nın Bild gazetesine verdiği demeçte, "Ukraynalılara istedikleri silahlar verilmezse, yakında Kiev çevresinde tekrar çatışmalar olacak" dedi.

Resmi olarak Londra'da ikamet eden Hodorkovski, Batılı politikacıların Putin'den korktuğunu söyledi. Onları Rusya ile savaşta olmadıklarına inandıkları için eleştirdi.

Putin'in bakış açısından Batılı politikacıların ve ülkelerin zaten Rusya ile savaş halinde olduğunu söyleyen Hodorkovski'ye göre bu "çok aptalca bir tutum".

Putin, Scholz ve Macron'u Kiev'e ağır silah göndermemesi konusunda uyardı

Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u 80 dakikalık bir telefon görüşmesinde Ukrayna'ya ağır silahlar sağlamamaları konusunda uyardı.

Putin, daha güçlü silahların teslimatının, durumu daha da istikrarsızlaştırma ve insani krizi şiddetlendirme riski oluşturduğunu söyledi, Kremlin'in çağrıdan sonra yayınlanan bir açıklamasına göre.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz ve Macron'un çatışmaya son verilmesi çağrısında bulunduğunu söyledi. Hebestreit, "Şansölye ve cumhurbaşkanı derhal ateşkes, Ukrayna cumhurbaşkanı ile doğrudan görüşmeler ve çatışmaya diplomatik bir çözüm talep etti." dedi.