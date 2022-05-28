Nijerya'daki Kilise Etkinliğinde İzdihamda Düzinelerce Kişi Öldü

Polise göre, Nijerya'nın güneyindeki Port Harcourt kentindeki bir kilise yardım etkinliğinde yaşanan izdiham sırasında en az 31 kişi öldürüldü.

Port Harcourt'un başkenti olduğu Rivers eyaletinin polis sözcüsü Grace Iringe-Koko, "Cumartesi günü erken saatlerde etkinlikte yiyecek almak için gelen yüzlerce kişi bir kapıyı kırdı ve izdihama neden oldu" dedi.

İnsanların çoğu, Kings Assembly pentekostal kilisesi tarafından düzenlenen yıllık "Ücretsiz Dükkan" yardım programının mekanı olan Port Harcourt Polo Club'a erişmek için Cuma gününden itibaren sıraya girdi.

"İnsanlar daha önce oradaydı ve bazıları sabırsızlandı ve acele etmeye başladı, bu da damgalamaya yol açtı. Soruşturma devam ederken polis sahada durumu izliyor, "dedi Iringe-Koko.

Polis sözcüsü, yedi kişinin yaralandığını, ancak organizatörlerin muhtaçlara "umut vermeyi" amaçladığını söylediği etkinlikteki izdihamın ardından "tedaviye yanıt verdiklerini" söyledi.

Polis sözcüsü, bir soruşturma başlatıldığını ve zaman içinde bir raporun yayınlanacağını söyledi.

Olay yerinden gelen videolar, yere dağılmış yararlanıcılar için kullanılan kıyafet ve ayakkabıları gösterdi. Doktorlar ve acil durum çalışanları, yaralıların bir kısmını açık alanda yatarken tedavi etti.

"Ücretsiz Alışveriş Yap" etkinliği, yetkililer izdihamın nasıl meydana geldiğini araştırırken askıya alındı.

Hükümet istatistiklerine göre, bu tür olaylar, 80 milyondan fazla insanın yoksulluk içinde yaşadığı Afrika'nın en büyük ekonomisi olan Nijerya'da yaygındır.

Nijerya, son yıllarda gıda dağıtımı konusunda çeşitli izdihamlar yaşadı ve geçen yıl yedi kadının ezilerek öldürüldüğü kuzey Borno Eyaleti'ndeki bir yardım ajansı gıda programı da dahil olmak üzere.