Putin: "Batı, Rusya'yı Savaş Alanında Yenmek Mi İstiyor? Bırak Denesinler"

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'ya Rusya'yı "savaş alanında" denemeye ve yenmeye meydan okudu ve Moskova'nın Ukrayna'ya müdahalesinin "çok kutuplu bir dünyaya" geçişi işaret ettiğini söyledi.

Rus lider Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına daha yeni başladığını ve Batı'yı savaşta yenmeye cesaret ettiğini ve Moskova'nın hala barış görüşmeleri fikrine açık olduğunu vurguladı.

Putin, Moskova'nın Ukrayna'yı işgaline dört aydan fazla bir süre kala parlamento liderlerine Perşembe günü yaptığı şahin konuşmasında, herhangi bir müzakere olasılığının çatışma uzadıkça daha da söneceğini söyledi.

“Bugün bizi savaş alanında yenmek istediklerini duyuyoruz. Ne söyleyebilirsin? Bırak denesinler” dedi Putin.

“Batı'nın bizimle son Ukraynalıya kadar savaşmak istediğini birçok kez duyduk. Bu Ukrayna halkı için bir trajedi, ancak görünen o ki her şey buna doğru gidiyor” dedi.

Rusya, Batı'yı, Rus ekonomisine yaptırımlar uygulayarak ve Ukrayna'ya gelişmiş silah tedarikini hızlandırarak kendisine karşı bir vekalet savaşı yürütmekle suçladı.

Ancak Putin, Rusya'nın savaş konusunda adımlarını daha yeni atmakta olduğuyla övünürken, müzakere olasılığına da değindi.

“Herkes bilmeli ki, genel olarak, henüz ciddi bir şekilde hiçbir şeye başlamadık” dedi.

“Aynı zamanda barış görüşmelerini de reddetmiyoruz. Ama onları reddedenler bilsinler ki, iş ne kadar ileri giderse, bizimle müzakere etmeleri o kadar zor olacak.”

Putin, Batı yaptırımlarının zorluklar yarattığının açık olduğunu, ancak “Rusya'ya karşı ekonomik yıldırım saldırısını başlatanların hiçbir şekilde güvenmediği” dedi.

Putin'in yorumları, Moskova'dan Kiev ile müzakerelerin tamamen bozulduğuna dair tekrarlanan açıklamalardan sonra, haftalar sonra diplomasiye yapılan ilk referans oldu.

24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal ettiğinden bu yana, Rus kuvvetleri ülkenin doğu bölgesini Pazar günü Luhansk'ın ele geçirmesini tamamlamak da dahil olmak üzere ülkenin büyük bir bölümünü ele geçirdi.

Ancak Rus kuvvetlerinin ilerlemesi birçok analistin tahmin ettiğinden çok daha yavaş oldu ve başkent Kiev'i ve Ukrayna'nın ikinci şehri Kharkiv'i almak için yapılan ilk girişimlerde geri püskürtüldüler.

Batı desteği ve rakibine hem insan hem de ekipman açısından verdiği ağır kayıplardan cesaret alan Ukrayna, Rusya'yı 2014'ten bu yana ele geçirdiği tüm topraklardan çıkarmaktan söz ettiğinden, uzlaşma umutları uzak görünüyor.

Ukrayna'nın baş müzakerecisi Mykhailo Podolyak, bu hafta Twitter'da Moskova ile müzakereleri sürdürme koşullarının aşağıdakileri içereceğini söyledi: “Ateşkes. Z birlikleri geri çekildi. Kaçırılan vatandaşların geri dönüşü. Savaş suçlularının iadesi. Tazminat mekanizması. Ukrayna'nın egemenlik haklarının tanınması.”

Parlamento liderleri Perşembe günü Putin'in yorumlarına A Just Russia partisinden biri olan Sergei Mironov ile yanıt verdi ve onu işgal altındaki Ukrayna topraklarının Rusya'ya entegrasyonunu kolaylaştırmak için özel bir ajans kurmaya teşvik etti - Putin'in tartışmaya söz verdiği bir fikir.