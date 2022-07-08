Japon Para Birimi Yükseldi

Japon yeni, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin vurularak öldürüldüğü haberlerinin ardından yatırımcıların güvenli liman arayışına girmesiyle Cuma günü yükseldi .

Abe'nin batıdaki Nara kentinde bir konuşma yaparken bir adam tarafından pompalı tüfekle vurulmasının ardından hastaneye götürülmesinin ardından yen dolar karşısında 135.33'e yükseldi.

Nikkei 225, daha önceki yüzde 1.4'lük bir artışı geri alarak düştü.

Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno, Abe'nin durumunu bilmediğini söyledi, ancak Japon yayıncı NHK, 67 yaşındaki eski liderin kalp krizi geçirdiğini söyledi.

Başbakan olarak ikinci görevinin ardından 2020'de istifa eden Abe, parasal genişleme, teşvik harcamaları ve yapısal reformlar yoluyla Japonya ekonomisini onlarca yıldan fazla süren durgunluktan kurtarmayı amaçlayan "Abenomics" olarak bilinen bir dizi ekonomi politikasına öncülük etti.

Yen, Avrupa'nın bir resesyonun eşiğinde olabileceğine dair korkular arasında 20 yılın en düşük seviyesinde zayıflamasıyla geldi.

OANDA Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Jeffrey Halley bir notta, "Bu sabah Abe düşüşü USD/JP'yi 135.35'e düşürdü, ancak şimdiden toparlanarak 135.65'e yükseldi" dedi. "Bu olayların trajedisine rağmen, geçici bir güçten başka bir şey sağlamalarını beklemiyorum."

Avustralya doları Cuma günü yüzde 0.3 yükselerek 0.6850 dolara yükselirken, İngiliz sterlini bu hafta yüzde 0.3 düşerken Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın istifasının ardından bir gecede toparlandı.

Yeni Zelanda doları yüzde 0.3 artışla 0.6192 dolara çıktı.