Putin, Gıda Krizi Suçlamalarını Reddetti

Kremlin, Afrika Birliği liderleriyle görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendilerine kıtalarını etkileyen büyüyen gıda krizinden Moskova'nın sorumlu olmadığını söyleyeceğini söyledi.

Devlet televizyonu, Putin'in Cuma günü Rusya'nın güneyindeki tatil beldesi Sochi'deki müzakerelerin başlangıcında AU başkanı Senegal Devlet Başkanı Macky Sall ve AU Komisyonu başkanı Moussa Faki Mahamat'ı selamladığını gösterdi.

Rusya ordusu 100 günlük savaş sırasında Ukrayna'nın güney kıyı şeridinin çoğunu ele geçirdi ve savaş gemileri ülkenin Karadeniz limanlarına erişimi kontrol ediyor. Ancak Ukrayna'nın tahıl ihracatındaki durma nedeniyle Ukrayna'yı ve Batı'yı suçlamaya devam ediyor.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Yüksek bir olasılık ve güvenle, cumhurbaşkanının Ukrayna tahılıyla ilgili durumla ilgili vizyonu hakkında kapsamlı açıklamalar yapacağını varsayabilirim" dedi.

Peskov, "Başkan Afrikalı dostlarımıza gerçek durumu anlatacak" dedi. Orada neler olduğunu, limanları kimin çıkardığını, tahılın gitmesi için neyin gerekli olduğunu, Rus tarafında hiç kimsenin bu limanları engellemediğini bir kez daha açıklayacak” dedi.

Afrika ülkeleri, tahıl, yemeklik yağ, yakıt ve gübre fiyatlarının yükselmesine neden olan büyüyen krizden ciddi şekilde etkileniyor.

Rusya ve Ukrayna, küresel buğday arzının yaklaşık üçte birini karşılarken, Rusya aynı zamanda önemli bir küresel gübre ihracatçısı ve Ukrayna önemli bir mısır ve ayçiçek yağı ihracatçısı.

Moskova, durumdan Ukrayna limanları yakınında yüzen tüm deniz mayınlarını ve nakliye, bankacılık ve sigorta üzerindeki etkisi nedeniyle kendi tahıl ve gübre ihracatını vuran Batı yaptırımlarını sorumlu tuttu.

Rusya, Ukrayna'nın "şantaj" olarak nitelendirdiği bazı yaptırımların kaldırılması karşılığında yiyecek taşıyan gemilerin Ukrayna'yı terk etmesine izin vermeye hazır olduğunu söyledi.

Cuma günkü toplantının açılış konuşmasında Putin, gıda krizine atıfta bulunmadı, ancak genel olarak Moskova'nın Afrika ile bağları geliştirme arzusundan bahsetti ve ticaret cirosunun bu yılın ilk birkaç ayında yüzde 34'ten fazla arttığını söyledi.