Ev Yapımı Gözleme Nasıl Yapılır, Tarifi Nedir?

Pek çok kişi tarafından özellikle kahvaltılarda tercih edilen ve bizi çocukluğumuza götüren lezzetler arasında ev yapımı gözleme bulunmaktadır. Oldukça lezzetli olan ve her çeşidi ile çeşitli yerlerde yapılan gözlemenin özellikle kaşarlısı tercih edilmektedir. İştah kabartma özelliği ile bilinen ve mis gibi kokan gözleme çoğu zaman kahvaltıda yapılır. Sizler için haberimizin devamında ev yapımı gözleme tarifini ve gözleme yapılırken kullanılan malzemeler ile ilgili detaylı bilgileri yazdık.

Midenizi doyuracak bir tarif olan ev yapımı gözleme tarifi pratik bir şekilde hazırlanır ve koşuşturmalı bir sabah vaktinde oldukça hızlı yapılır. 10 dakika içerisinde yapılacak olan gözleme tarifi hamurla uğraştırmaz ve az yağlı lezzet sofralarını şenlendirmesi ile bilinir. Kahvaltının yanı sıra ara öğün lezzeti de olan gözleme hemen hemen herkesin sevdiği bir hamur işi tarifidir. Bunun yanı sıra gözlemeler çocukların beslenme çantalarına da koyulabilir ya da iş yerlerine götürülerek tüketilebilir. Tok tutucu ve sağlıklı bir tarif olan ev yapımı gözlerine tarifi sıklıkla tercih edilmektedir.

Oldukça sevilen lezzetler arasında bulunmakta olan gözleme çarşıda pazarda kokusu ile yediden yetmişe herkesin favorileri arasında yer almaktadır. Ev yapımı gözleme tarifi ise gözleme severler tarafından merak konusu olmuştur. Hazır yufka ile de yapılabilecek olan ev yapımı gözleme ile ilgili detaylı bilgileri ve kullanılacak olan malzemeleri hazırladık.

Ev yapımı gözleme tarifinin hamuru için malzemeler arasında 3,5 su bardağı un, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 su bardağı ılık su ve 1 çay kaşığı tuz bulunmaktadır. Ev yapımı gözlemenin iç harcı için bir küçük kase sıvı yağ, 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peynir, 1/4 kıyılmış demet maydanoz ve 2,5 su bardağı lor peyniri gereklidir.

Gözlemenin tarifine göre onu derin bir kabın içine öncelikle eklemek ve ortasına çukur açmak gerekmektedir. Açılan çukur içerisinde tuz ılık su ve sıvı yağ eklenir güzel bir şekilde el yardımıyla hamur karıştırılır ve hamur yumuşak kıvamda ve ele yapışmayan kıvama gelene kadar yaklaşık olarak 10 dakika boyunca yoğurulur. Bezelere ayrılan hamur üzerine temiz bir bez örtülür ve 10 dakika kadar oda sıcaklığında dinlendirilir.

Hafif bir şekilde üzerine un eklenmiş tezgah üzerinde bezeler oklava kullanılarak tabak büyüklüğünde açılmalıdır. Hamur ince bir şekilde açılır ve el yardımıyla fazla olan un üzerinden alınır bir kaseye rendelenmiş kaşar peyniri lor peyniri ve doğranmış maydanoz ilave edilerek karıştırma işlemi tamamlanır. Peynirli harç hamurun ortasına yayılır ve keskin bir bıçak kullanılarak fazla olan kısımları kesilir. Bunun yanı sıra hafif bir şekilde sıvı yağ birleşim yerlerinden açılmaması için sürülür. Hamur uç kısmından tutarak kapatılır ve kısık ateşte hafif yağlanmış tavada önlü arkalı bir şekilde gözlemeler çevirilir. Aynı işlemin bütün gözlemeleri uygulanması gereklidir ve daha sonra sıcak bir şekilde servis edilir.