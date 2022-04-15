PTT'ye Başvuru Yapıarak Paranızı PTT den alabilirsiniz! PTT'ye Başvuru Yapıarak Paranızı PTT den alabilirsiniz Faturasını ödemekde zorlanan Türk vatandaşları Elektrik faturası desteğine ilişkin detayları merak ediliyor. Düşük gelirli aileler ve bireylere Devlet tarafından fatura desteği sağlanıyor. Ailelerde Aile sayısına göre Belirli şartları taşıyan ailelere 103 ila 206 TL arasında değişen miktarda ödeme yapılıyor. Belirlenen şartları taşıyan zor durumda olan vatandaşlar elektrik faturasıyla PTT’ye giderek nakit destekden yararlanabilirler . Buna göre, 4 kişilik olan ailelere 170 TL nakit tutari verilecek.

PTT elektrik faturası desteğinden kimler yararlanabiliyor?

PTT elektrik faturası desteğinden kimler yararlanabiliyor sorusuna yanıt olarak Ailelerde yaşayan kişi başi sayısına göre karar verilecek bu durumda Her Aile Evinde yaşayan kişi sayısına göre elektrik faturası yardım tutarı:

1-2 kişilik ailelerde: 103 TL

3 kişilik ailelerde: 137,33 TL

4 kişilik ailelerde: 171,67 TL

5 kişilik ailelerde: 206 TL

ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Elektrik faturaları için ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar Destek almak için, TC kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine başvuru yaparak işlem başlatabilirler. Destek almak isteyen fakat şubeye gidemeyen vatandaşlar bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebillirler.

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?