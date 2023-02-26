PTT'den yardım parası ödemesi devam edecek: Başvuru yapanlar 1300 TL ödeme alacak!

Çalışan çalışmayan herkese PTT’den yardım ödemesi! Başvuru yapan 1300 TL alıyor, kimlikle gişeden anında alınıyor! Nakdi yardım ve devlet desteği ödemeleri özellikle koronavirüs pandemisi ile mücadele ettiğimiz şu son 2 yıl içinde vatandaşlar için çok daha önemli hale geldi. Birçok kişi bu süreçte ekonomik sorunlarla mücadele etmek zorunda kalırken devletin verdiği nakdi destek ödemeleri vatandaşlara ilaç gibi geliyor. Eskiden bilinmeyen haklar bile bu süreçte gündeme geldi. Çünkü hem salgın nedeniyle işten çıkarılmalar devam ediyor hem de fahiş fiyat artışı vatandaşın belini büküyor. İşte bu sabah saatlerinde bu duruma dur diyecek yeni bir destek ödemesi açıklandı. Başvuru yapan, çalışan çalışmayan herkes bu ödemelerden faydalanacak. Süt parası, doğum yardımı, bakıcı ödeneği ödemelerinin detayları haberimizde…

Devlet, çalışan çalışmayan herkese nakdi destek vermeye devam ediyor. Özellikle koronavirüs salgınıyla mücadelenin hala devam ettiği şu günlerde devletin verdiği destek ödemeleri vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Kadınlar için yeni bir destek daha bugün açıklandı. Çalışan çalışmayan tüm kadınlar devletten doğum yardımı parası alırken, ek olarak çalışan kadınlara 112 gün rapor parası ve bakıcı ödemesi gibi haklar da sağlanıyor. Bir çok kişi bu ödemelerden ve haklardan habersiz olduğu için anne olmaya hazırlanırken işini bırakmak zorunda kalıyordu ancak haklarınızı bilerek hem anne olabilir hem de çalışma hayatına devam edebilirsiniz. İşte devletin kadınlara sağladığı destekler…

DOĞUM YARDIMI ÖDEMESİ

Doğum yardımı ödemesi, çalışan çalışmayan tüm kadınların hakkı. Başvuru ise bebeğin kimliğini çıkardığınız zaman yapılıyor. Yani nüfus dairesinde başvurular alınıyor. Doğum yardımı ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üç ve daha fazla çocuk için ise 600 TL olarak veriliyor. Doğum yardımı ödemeleri sadece anneye yapılıyor ve parayı çekmek için annenin kimliği ile PTT’ye gitmesi ve parayı alması gerekiyor.

SÜT EMZİRME PARASI ÖDENEĞİ

Doğum yapan kadınlar SSK’lı çalışan ise aynı zamanda doğumdan sonra süt ödeneği alma şansını da elde ediyor. Süt parası almak için bir takım şartlar bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışan kadınlar doğumun ardından yarım gün çalışma şansına da sahip oluyor. Emzirme ödeneği başvuru şartları şöyle;

TC vatandaşı olmak.

SSK’lı çalışan ve kadın olmak.

Bu şartları yerine getirenler, doğumdan sonra işe dönmeleri durumunda SGK tarafından ödenen süt parası imkanından yararlanabiliyor.