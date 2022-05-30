PTT'den Son Dakika Açıklaması: Maaşını Taşı, 80 Bin TL Al! Türkiye sigortacılık sistemi açısından bakıldığında emekli olan bir vatandaşın maaşı otomatik bir şekilde PTT tarafından verilmektedir. Ancak son dönemlerde özel bankalar başta olmak üzere kamu bankalarının aktif bir şekilde faaliyet göstermesi ile beraber maaşlarını PTT'den alıp başka bankaya Taşıyan vatandaşların sayısı neredeyse 1000'leri buluyor.

PTT'den Son Dakika Açıklaması

Bu sabah PTT resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden peş peşe yapılan açıklamalara göre maaşını başka bankalardan PTT'ye taşıyan vatandaşlara emekli promosyon ödemesi. Adı altında 2.500 TL'ye varan bir promosyon ödemesinin yanında aynı zamanda uygun faiz oranları ile 24 aylık vade seçeneği şeklinde 80 bin TL'ye Varan ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı.

Emekliyim, Maaşımı PTT'ye Nasıl Taşırım?

Emekli vatandaşların emeklilik aylıklarını PTT bünyesinde almak amacıyla yapmaları gereken sadece PTT şubesine giderek ya da PTT uygulaması üzerinden veya e-devlet uygulaması üzerinden maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekir nokta emekli vatandaşların Birgül kendilerine en yakın PTT şubesine giderek PTT memuruna kimliklerini gerçekleştirmeleri ile anında emekli promosyonu ödemesi almaları mümkündür.

PTT 80.000 TL emekliye özel ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

Vatandaşların emekli maaşlarını PTT'ye taşıma işlemlerini gerçekleştirmelerinden sonra PTT kampanyaları bünyesinde yer alan Kredi kampanyalarına göz atmaları ve kendilerine ya da bütçelerini en uygun kredi paketini seçmeleri gerekir. 80.000 TL'ye kadar uygun faiz oranları ile başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.