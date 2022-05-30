Ay Sonunu Getiremeyen Vatandaşlara O Bankalar Destek Çıkıyor! Anında 30 Bin TL Alabilirsiniz! Teknolojinin gelişmesi en çok bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesine yaradı. Buna göre vatandaşlar, ihtiyaç duydukları parasal problemlerin tamamını ve çok daha fazlasını banka şubesine gitmeden oturdukları yerden bankacılık uygulamaları ve mobil bankacılık sistemleri aracılığı ile çok pratik ve hızlı bir şekilde yapmaktadır.

Halkbank Hızlı Kredi Kampanyası Ayrıntıları Neler?

Halk Bankası tarafından sunulan hızlı kredi kampanyası ile 36 aylık vade seçeneği şeklinde 10.000 TL'den 1000 TL'ye değişiklik gösterecek rakamlar varsa olmak üzere 24 aylık vade seçeneği şeklinde 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini anında çekebilirsiniz. Kredi ile alakalı 53 TL kredi tahsis ücreti bulunmaktadır. Bu kredi tahsis ücretini kredi kullanım esnasında ödemek isteyen vatandaşlar açısından %1.71 faiz oranı uygulanacak.

Denizbank Cebimde Kredi Kampanyası Özellikleri Neler?

Denizbank tarafından müşterilerine özel bir şekilde sunulan bu kredi kampanyası ile her gün ve her saat müracaat işlemlerinizi yapabileceğiniz bir avantaj sunulmaktadır. Buna göre kısacık bir mesaj ile işlemler gerçekleştirilebiliyor ve 5 dakika içinde kredi onayının verilmesi ile beraber 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini çekebilirsiniz. 3280 numarasına kredi yazdıktan sonra boşluk bırakıp T.C kimlik numaranızı yazmanız yeterli!

Ziraat Bank Dijital Kredi Kampanyası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası dijital Kredi ürünleri ile her gün ve her saat anında kullanabileceğiniz bir kredi avantajı sağlamaktadır. Buna göre gerek Ziraat Bank şubeleri üzerinden gerekse de mobil bankacılık uygulamaları üzerinden 24 aylık vade seçeneği şeklinde 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini çekebilirsiniz.