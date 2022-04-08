PTT'den Son Dakika 55 bin Personel Alım İlanı 2022. PTT resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 55 bin personel alımı ile ilgili ilanda bulunuldu.

PTT Personel Alımı Ne Zaman Yapılacak? 2022 PTT Personel Alımı Başvuru Tarihleri ve Şartları!

PTT personel alımı 2022 açısından heyecan adeta ayyuka çıktı. Türkiye'nin dört bir tarafından milyonlarca birey, merakla PTT personel alımı yapacak mı? Sorusunun cevabını sosyal medya ortamları başta olmak üzere arama motorlarında Araştırmaya devam ediyor. Peki PTT personel alımı yapacak mı? PTT personel alım koşulları neler? Personel alımı müracaat işlemlerinde neler yapılıyor? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizde...

2022 PTT Personel Alımı Ne Zaman Yapılacak?

PTT personel alımları ile alakalı PTT'nin resmi internet sayfasına baktığımızda güncel bir ilan görmüyoruz.

PTT Personel Alımı Müracaat İşlemleri Nasıl Yapılır?

Vatandaşlar, gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde kurumların uygulamış oldukları sınav yazan mülakatlara katılım sağlayarak, başarılı olmaları halinde belli bir kadroda işe aranmaktadır. Aynı zamanda her sene PTT, kendi web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu açıklamalar ile konu ile alakalı alım yapılacağını söylüyor. PTT müracaat işlemlerinde bulunmak isteyen adaylar açısından gerekli koşullar ise şu şekilde sıralanabilir;

PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların takip etmeleri gerekli olan ilk adım, PTT resmi internet sayfası üzerinden başvuru oranlarının doldurulmasıdır,

Müracaat işlemleri esnasında adaylar, seçim yapacakları alana göre bir tek seçimde bulunurken, kazanmış oldukları puanlara göre çeşitli değerlendirmelere tabi tutulacak,

Diğer taraftan sınava katılım sağlayacak vatandaşlar, sınav açısından yatıracaklar bir miktar parayı da Ziraat Bankası ya da PTT web sitesi üzerinden yatırabilir.

PTT Başvuru Formu Görüntüleme Ekranı

PTT personel alımlarına katılım sağlayacak adaylar, PTT'nin kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu online bir şekilde doldurmak zorundadır. Bu formu dolduran adaylar, mülakatın sonrasında sözlü ve yazılı sınava tabi tutulacak ve sınavların sonuçları da göz önünde bulundurularak iş başvuruları 10 elenecek.

PTT Yazılı Sınav Konuları Neler?

Türkçe paragraf, yazım kuralları ile dilbilgisi kuralları,

Sayısal ve mantıksal akıl yürütme,

Sözel Akıl yürütme,

Temel Yurttaşlık bilgisi,

Genel kültürel ve güncel sosyoekonomik konular,

Ölçme becerisi.

Geçtiğimiz yıllarda PTT, resmi internet sayfası üzerinden yapmış olduğu bir açıklamada 55 bin personel alacağını duyurmuştu. Bu duyurudan itibaren 2 yıl geçti ancak PTT'den konuya yönelik henüz güncel bir açıklama yapılmadı. PTT 55 bin personel alımı ile ilgili herhangi bir gelişme yaşandığında bu satırlardan sizlerle paylaşacağız.