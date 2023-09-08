Sağlık, ulaşım, gıda, giyim ve benzeri farklı sektörlere yönelik oluşan tüm acil nakit ihtiyacını sonlandıracak o teklif PTT'den geldi. PTT N Kolay ihtiyaç kredisi kampanyası ile Eylül ayına damga vurdu. Düşük faizli kredi teklifi ile sunulan 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başvuruya açıldı. Esnek geri yemek fırsatı sunan PTT N Kolay kredi kartı başvurusu yapanlar bu tekliften yararlanabilecek.

PTT AKTİFBANK 50 BİN TL EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ

PTT resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvuru ile emekli maaşını PTT'den almaya başlayan tüm banka müşterilerine özel 50.000 TL cazip kredi fırsatı sunuyor. Emekli ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında %4,19 faiz oranı ile 36 aylık vadelerle geri ödenebilecek 50.000 TL kredi başvurusu yapılabilir. Üstelik ayda sadece 2 bin 415 TL ödeyerek bu fırsattan yararlanılabilecek.

PTT N KOLAY 70 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?

PTT Aktif Bank ile emeklilik döneminde oluşan finansal ihtiyacı gidermeyi sağlayacak Eylül ayı kampanyası devam ederken tüm ihtiyaç sahiplerine yeni bir kapı açacak 70.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurularını da kabul ediyor. Düzenli gelire sahip olan tüm 18 yaş ve üzeri vatandaşlar sunulan destekten faydalanabilecek.

SMS İLE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aktif Bankı kullanarak sms ile başvuru yapan her emekli kefilsiz, şartsız kredi kullanabiliyor. Bankaya gitmeye gerek kalmadan veya mobil uygulamayı kullanmadan cep telefonu üzerinden sms ile başvuruda bulunmak isteyenler;

-Cep telefonunun mesaj kısmına PTT yazarak bir boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazmalı 3050'ye kısa mesaj olarak göndermelidir. Emekli kredi hesabı bulunanlar 50.000 TL'ye kadar PTT onaylı ihtiyaç kredisi teklifinden anında faydalanacak.