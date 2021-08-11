Murat Yıldırım'dan Hayranlarını Mutlu Edecek Karar!

Televizyon ekranlarının başarılı oyuncusu Murat Yıldırım, son olarak Ramo isimli dizide rol almış ve sergilediği performans ile adından söz ettirmişti. Dizinin reyting oranlarının düşük gelmesi ile birlikte final kararı alarak ekranlara veda eden Ramo isimli dizi ardından oyuncunun yeni bir anlaşma yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ramo’nun bir süre önce final yapmasıyla hevesi kursağında kalan izleyiciler öğrenilen haber ile çok mutlu oldu. Yetenekli oyuncu Murat Yıldırım'ın yeni sezonda ekranlarda yer alacağı bilgisi coşku ile karşılandı.

42 yaşındaki ünlü oyuncu 2007 senesinde ekranlara gelen Asi isimli proje ile dikkatleri üzerine çekmiş ve hayran kitlesini arttırmıştı. Daha sonra Aşk ve Ceza ile Suskunlar’da rol alan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, her projesi ile beğeni toplamıştı. Programlarına 4 sene ara verdikten sonra Gecenin Kraliçesi ile geri dönen oyuncu düşük reytingler sebebi ile ekranlara veda etmek durumunda kalmıştı.

Gecenin kraliçesi sonrasında 4 sene daha dizilerde görülmeyen oyuncu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına sunuculuk yapmıştı. sunuculuk sonrasında 2020 senesinde Ramo dizisi ile ekranlara dönen oyuncunun Esra Bilgiç ile uyumu da beğeni toplamıştı.

2 sezon boyunca 40 bölüm yayınlanan dizi ekranlara veda etti ancak Murat Yıldırım'ın yeni bir anlaşma yaptığı bilgisine ulaşıldı. Murat Yıldırım hayranları Ramo dizisinin final kararı almasına isyanda bulunmuş ve dizinin bitmesini üzüntüyle karşılamıştı. Fakat reyting oranlarının yetersiz olması sebebi ile bu karardan geri dönüş yaşanmamıştı.

Bu defa Murat Yıldırım'ın ayrılığı ise uzun sürmedi çünkü yeni sezonda yeni bir proje ile ekranlara geleceği öğrenildi. Aziz isimli dizide rol alacak olan Yıldırım, bir dönem dizisinde boy gösterecek. Antakya'da çekilecek olan dizi seyirci kitlesi tarafından heyecan ve merak içerisinde bekleniyor. Aziz dizisinde Murat Yıldırım'ın yanı sıra Fırat Tanış, Meral Çetinkaya ve Güven Murat Akpınar gibi isimler de rol almakta.