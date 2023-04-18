PTT'den İhtiyaç Sahiplerine Bayram Yardımı

Ramazan Bayramı öncesi PTT, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatıyor. PTT'nin duyurusuna göre, ihtiyaç sahiplerine 2500 TL bayram yardımı verilecek. Başvurular TCKN son hanesine göre e-Devlet üzerinden yapılacak ve 3 gün içinde başvuru yapanlara ödeme yapılacak. Bayram harçlığı için son başvuru tarihi yaklaşırken, başvuru yapmayanlar hala şansını kullanabilirler.

Kimler PTT'den Bayram Yardımı Alabilir?

PTT'nin verdiği bayram yardımı ödemesi, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşları hedefliyor. Yardım parası için hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerekiyor. Başvurular TCKN son hanesine göre e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvuru onayı cep telefonuna mesaj olarak gönderilecek ve başvuru sonucu e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Ödeme almak için ise T.C kimlik kartı ile birlikte PTT şubelerine gidilmesi gerekiyor.

PTT, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesi 2500 TL bayram yardımı verecek. Başvuruların son tarihi yaklaşırken, başvuru yapmayanlar için son şanslarını kullanmaları önem taşıyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olanlar, Asgari ücretin 1/3'ünden az gelire sahip olanlar, e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilirler. Ödeme almak için ise T.C kimlik kartı ile birlikte PTT şubelerine gitmek gerekiyor. Bayram harçlığı için geri sayım başladı, başvuruları kaçırmamak için hemen başvurun!