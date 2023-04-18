Garanti BBVA'dan 1000 TL Hediye Kampanyası!

Garanti BBVA, yeni bir kampanya duyurusunda bulundu. Kampanyaya katılanlar, 1000 TL hediye kazanma şansı elde edecekler. Kampanya kapsamında, 30 Nisan tarihine kadar Bonus kredi kartı veya Money Bonus kredi kartı başvurusu yaparak onay alan müşteriler, ilk harcamalarında 1000 TL bonus kazanabilecekler.

Kampanyaya Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr ve moneybonus.com.tr üzerinden başvuru yapılabilir. Kampanyadan yararlanmak için Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus kartları dahil değildir. Personel kartları da kampanya kapsamına dahil edilmemiştir.

Kampanyaya katılan müşteriler, kazandıkları bonusları 27 Mayıs - 27 Haziran 2023 tarihleri arasında kullanabilirler. Bonuslar, müşterinin en çok kazanım sağladığı kartına yüklenecektir. Kampanya müşteri bazında olup, bir müşteri kampanya kapsamında en fazla 1000 TL bonus kazanabilir.

Hemen Başvurun, Bonus Kazanın!

Kampanyaya katılmak için, Bonus veya Money Bonus kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz. Kampanya dahilinde, 1000 TL ve üzeri ilk harcamanızda, 1000 TL bonus kazanma şansına sahip olacaksınız. Kampanyaya, düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, vergi ödemeleri ve bonus kullanımları dahil değildir. İnternetten yapılan harcamalar da kampanya kapsamında geçerlidir.

Garanti BBVA, kampanyaları ile müşterilerine farklı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Hemen başvurun, bonus kazanın!

Garanti BBVA’dan Yüzlerce Kişiyi İlgilendiren 1000 TL Hediye Kampanyası!

Garanti BBVA, yeni bir kampanya duyurusu yaparak, yüzlerce kişiyi ilgilendiren bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında, Bonus veya Money Bonus kredi kartı başvurusu yapan müşteriler, onaylanan başvuruları sonrası 1000 TL bonus kazanma şansına sahip olacaklar.

Kampanya 30 Nisan tarihine kadar devam edecek ve müşterilerin ilk 1000 TL ve üzeri harcamalarında bonus kazanmalarına imkan tanıyacak. Kampanyaya, Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr ve moneybonus.com.tr üzerinden başvuru yapılabilir.

Kampanyaya Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus kartları dahil değildir. Personel kartları da kampanya kapsamına dahil edilmemiştir.