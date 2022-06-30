PTT’den Ev Hanımlarına Tam Destek Devam Ediyor! Kadınlara 40.000 TL ödeme yapılıyor!

PTT’den ev hanımlarına destek artarak devam ediyor. Ev hanımlarına özel olarak 40.000 TL ödeme yapılacağı haberi gündemde sevinçle karşılandı. PTT üzerinden başvuru yapan vatandaşlara da bekleme olmadan hemen sonuç verilmektedir.

PTT, gündemi oldukça yakından ilgilendiren bu kampanyası ile vatandaşların takdirini toplamaya devam etmektedir. PTT, bahse konu olan bu girişimine Aktif Bank ile beraber çalışarak gerçekleştirmektedir. Buna göre PTT tarafından açıklanan kampanya katılmak isteyen kişiler, 36 aya varan vade tercih işlemleri ile kredilerini kolay bir şekilde kullanabilecekler. Özellikle ev hanımları özelinde uygulanan bu kampanyada, kredi notu düşük olan hanımlar da bu girişimden faydalanabilecekler.

PTT üzerinden yapılacak olan başvuru işlemlerinde, şubeye gidemeyecek olan kişiler SMS yöntemini kullanarak kredi kampanyasına kolay bir şekilde katılabilir. SMS yöntemini kullanarak kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler için telefonlarının mesaj bölümüne giriş yaparak 30 50 numarasına kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazıp iletmeleri halinde kampanya katılım isteklerini belirtmiş olacaklardır. Gönderilecek olan bu mesaj sonrasında kısa bir zaman içerisinde değerlendirme yapılarak sonuç bilgisi mesaj olarak iletilecektir.

PTT şubesi üzerinden ya da kısa mesaj yöntemi ile kredi kampanyasına katılmak istemeyen kişiler ise Aktif Bank web sitesi üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirebilirler. Aynı zamanda web sitesi üzerinden yapılacak olan işlemlerde kendinize uygun olan farklı kredi ve ürün kampanyalarından da faydalanabilme imkanlarınız bulunmaktadır.

Banka şubelerine giderek işlem yapacaklar, banka kredi notu uygun olması durumunda PTT üzerinden bireysel müşteri temsilcisi üzerinden başvuru yapabilecek ve onaylanan tutar aynı dakikada kullandırılmaktadır. Emekli olan kişilerde emekli maaş hesapları üzerinden bu kredileri alabilmektedirler.