Son Dakika: Asgari Ücrete Flaş Zam

Ülkemizdeki en düşük maaş olarak belirlenen ve de 2022 yılının başındaki zam oranlarına göre rekor zam olarak adlandırılan asgari ücret seviyesi yapılan zamlar karşısında eridi. Bu nedenle ülkemizdeki asgari ücret ile ve bu seviyeye göre çalışan işçilerin maaşlarında güncelleme yapılması için kamuoyundan gelen taleplere karşılık asgari ücret zamları yeniden görüşülmeye açıldı. Bu yıl için ek bütçe taleplerinin de meclise iletilmesi ile asgari ücret zam görüşmeleri ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşların bütçesini biraz olsun rahatlatması umut ediliyor.

Zamlar Tüketiciyi Yordu

Halkın kazanmış olduğu maaşı ile geçim sağlayabilmesi her geçen gün zorlaşmıştır. Temel besin ürünlerini ve yaşam standartlarını karşılayabilmek için harcanması gereken asgari seviyelere ulaşmadı bile çok ciddi sorunlar yaşayan vatandaşlar, her geçen gün bir adım daha geriye gitmektedir. Bu nedenle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik bunalım ve eriyen maaşlara karşılık askeri ücretlere yapılacak zam ile ilgili olağan üstü bir toplantı gerçekleştirilmektedir. Ocak ayı 2022 yılı için yapılmış olan asgari ücret zamları ndan sonra yılın yarısından sonra geçerli olacak zam oranlarının belirlenebilmesi için enflasyon oranları ile beraber çeşitli verilerden de faydalanması gerekmektedir. Bu durumda ortalama olarak ila 0 aralığında bir asgari ücret zamları yapılabileceği kulislerde konuşulan konular arasındadır. Yapılması beklenen bu zamlardan sonra temel besin gıdaları ile ulaşım şartları gibi giderleri de ekstradan bir zam yapılmaması istenmektedir.