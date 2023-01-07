İslam Memiş bu sene piyasa tarumar olacak dedi! O tarihte gram altın fiyat 1.500 TL

O tarihte altın fiyatları patlayacak! İslam Memiş bu sene piyasa tarumar olacak dedi! Enflasyonun artışına bağlı olarak küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, altın ve dolar yatırımına yönelik soru işaretleri oluşturuyor. Peki, ünlü yatırım analisti olan İslam Memiş, 2023 yılı için yatırımcılara gibi tavsiyeler veriyor, inceleyelim.

Gram altın yükselişe geçecek

İslam Memiş’in gram altın 2023 tahmini verilerine göre %0,45 değerinde bir artış ile 1.096 TL’yi görüyor. Altın yılın en yüksek çıkışlarını son 2 haftadır yaşamayı sürdürüyor. İslam Memiş’e göre altın asla modası geçmeyen bir yatırım aracı olarak görülüyor. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak istikrarlı bir duruş sergilemeyi başaran sarı metal, uzun vadede güvenilir bir yatırım aracı arayışında olanların tercih etmesi gereken ilk yatırım seçeneği olarak yer alıyor.

Mart Ayına Dikkat!

Altın pazarına dair görüşlerini açıklayan Altın ve Para Pazarları Eksperi İslam Memiş, “Altın fiyatlarındaki yükselişlerde görmüş bulunduğumuz kısım yalnızca buz dağının görünen alanıdır. Altın fiyatlarında 2023 senesinin sonuna kadar yükselişler olacaktır. Fakat Mart ayında çok keskin bir yükseliş bekliyorum. Mart ayının sonuna kadar gram altında 1.500 TL civarını görebiliriz. Henüz altın yatırımı gerçekleştirmek döviz yatırımı gerçekleştirmekten çok daha mantıklı gözüküyor.” dedi.

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