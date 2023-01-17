PTT'den 3 ay ertelemeli 100.000 TL'ye kadar Aktifbank emekli kredisi başladı! Faiz oranları düştü!

Ptt yapmış olduğu Emekli Kredisi kampanyasıyla birlikte, limitlerini yükselterek 100 bin TL'ye kadar nakit ödemesi vereceğini açıkladı. Ptt yapmış olduğu kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşları emekli kredisi ödemesi vereceğini duyurdu. Emekli maaşı alan vatandaşlar artık daha önceki limitlerinden daha yüksek limitlerde kredi kullanabilir ve 24 ay vadeli 100000 TL kredi alabilmektedir.

2.69 faiz oranları ile birlikte başlayan bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar isterlerse cep telefonları üzerinden mesaj atarak, kredi alabilecek, isterlerse de kredi işlemlerini hızlı bir şekilde banka şubelerine giderek yapabilecektir.

PTT EMEKLİ KREDİSİ

Ptt üzerinden başlatılan Emekli Kredisi kampanyasına başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak 50000 TL 24 ay vadeli olarak 100000 TL kredi ödemesi veriliyor.

Ptt üzerinden Emekli kredisi almak istiyorsanız, öncelikli olarak maaşınızın PTT üzerinden alınması gerekmektedir. Ptt ve aktif Bank arasında yapılan anlaşma ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar, yapmış oldukları başvurular, plak değerlendirme sonucu hızlı bir şekilde alabilmeleri için PTT, emekli kredisi için maaş müşterisi olması gerekiyor.

Ptt üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan emekliler PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermesi durumunda da hemen aynı gün içinde kredi işlemleri yapmaktadır. 30 50 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alacak olan tüm vatandaşlara bankalar uygun faiz oranları ile birlikte kredi işlemlerini gerçekleştirecek ve hemen banka şubesine giderek, PTT, emekli kredisi kullanabileceksiniz. 100000 TL'ye kadar verilecek olan Emekli Kredisi kampanyasında diğer bankalardaki olan borçlarınızı kapatmak içinde sizlere destek verilmektedir.