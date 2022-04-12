PTT'deki kuyruk merak edildi! İçeri giren 10.000 TL ödeme aldı geri çıktı, Bayram için ödeniyor. Ptt üzerinden 10000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara bayram müjdesi geldi. Ramazan Bayramı boyunca yapılacak olan başvurularda, düşük faiz oranları ile birlikte acil ihtiyaçlarınız için nakit kullanabileceksiniz. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların tercih ettiği bankaların başında gelen PTT Bank, yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte 36 ay vadeli düşük faizli kredi vermeye devam ediyor.

Ptt ile aktif banka anlaşması ile verilecek olan bu kredilerde, PTT şubelerine giderek kişi ve personeli yardımı ile hemen başvurunuzu yapabilir, sonucunu görebilir, onaylanan tutarınız var ise gişeden çekerek, hesabınıza yatırabilirsiniz. Ayrıca bankanın SMS Kredi Servisi ve internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurularda geçerli olmaktadır.

Ptt üzerinden SMS ile başvuru nasıl yapılır?

Ptt üzerinden şubelere gitmeden başvuru yapmak isteyen vatandaşların tercih ettiği kredi yöntemlerinden birtanesi olan SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yöntemi, cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atılarak yapılmaktadır. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek PTT, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına gönderin.

Gönderilen bu mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde kredi sonucunu sizlere verecektir. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde bu krediyi hemen alabiliyor. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar PTT şubeleri üzerinden de yapacakları başvurularda sadece kimliklerini götürmeleri yeterli olacaktır.

Ptt, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 10.000 TL ile ödeme aldıkları zaman bu kredide 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak işlem yapabilecektir. Emekli olan vatandaşlar, 10000 TL'ye kadar kullanacakları bu kredilerde, maaş Şubesi, PTT olması durumunda daha yüksek limitlerle de onay alabiliyor.