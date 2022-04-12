Son Dakika: Nakit İhtiyacına Çözüm İçin Düğmeye Basıldı! 2000 TL'den 100.000 TL'Ye kadar hemen onay Alın! Bankalar üzerinden yeni kampanya başladı. Para ihtiyacı için düğmeye basan özel bankalar, yapmış oldukları kampanyalar ile birlikte vatandaşları bankaya çekmeye devam ediyor.

100 bin TL'ye kadar nakit ihtiyacı olan herkes için başlatılan bu kampanyalarda, banka puanı uygun olan kişiler, 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli kredi seçenekleriyle birlikte ihtiyaç kredisi kullanarak bayram kredisi alabilecektir. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa 90 gün ertelemeli olan bu kredi kampanyalarına katılarak, hızlı birşekilde işlem yapabilecektir.

Akbank Üzerinden Başvuru

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, hızlı bir şekilde işlem yapabilecek. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek, onaylanan tutar var ise, isterseniz bu parayı banka şubelerinden, isterseniz de internet bankacılığı kullanıyorsanız, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kullanabileceksiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde kredi sonucuna hemen öğrenebilecektir.

Denizbank Üzerinden Başvuru

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek Kredim yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır. Yapılacak olan başvuru sonrasında kredi onay alan kişiler en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte onaylanan tutarı, kullanabilir ve faiz oranlarını öğrenebilir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ve Denizbank'ın banka şubeleri üzerinden de istediğiniz zaman başvuru yapabilirsiniz.