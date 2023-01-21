PTT’de paranız olduğunu biliyor muydunuz? 4.300 TL’nizi 5 iş günü içerisinde hesabınızda görmek için hemen tıklayın!

4.300 TL’nizi 5 iş günü içerisinde hesabınızda görmek için hemen tıklayın! PTT’de paranız olduğunu biliyor muydunuz? Bu kış döneminden artan doğal gaz ve elektrik faturalarına karşı devletten destek geldi. Doğal gaz ve elektrik faturalarını ödemekte yaşanan zorluklardan dolayı bu zorluğu yaşanan hanelere sevindiren haber PTT’den geldi. Yaşanılan enflasyon artışlarından dolayı vatandaşların yetişemediği ve zorlandığı noktalarda devlet tarafından sosyal yardım kampanyası başlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olan PTT’den vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalına destek olacaklarına dair açıklama geldi. Faturalarda adı geçen vatandaşların PTT’ye gelerek başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu başvuruyu e- Devlet üzerinden de yapabilirsiniz. Ancak sosyal yardım kampanyasına katılmak için son günü beklemememiniz öneririz. Aşırı kalabalıklaşmayı önlemek için bu öneri de bulunmaktayız.

PTT Fatura Desteği Toplam Ne Kadar?

Artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarının faturalara yansımasıyla beraber vatandaşlar çok daha fazla zorlanmaya başladı. Vatandaşların yükünü hafifletmek için PTT tarafından başlatılan sosyal yardım desteği az da olsa hanelere destek olmak için başlatılmış bir destek kampanyasıdır.

Vatandaşlara yapılacak olan elektrik faturası desteği 500 TL’den 1000 TL’ye doğal gaz desteği ise 1500 TL’den 3300 TL’ye kadar değişiklik göstermektedir. Ancak PTT’nin vatandaşlara vereceği en yüksek destek ücreti 4300 TL olarak açıklanmıştır.

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