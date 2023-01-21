Pırlantadan da elmastan da daha değerli! Bu senenin yükselen yıldızı o olacak! Yatırım yapanlar dikkat!

Bu senenin yükselen yıldızı o olacak! Yatırım yapanlar dikkat! Pırlantadan da elmastan da daha değerli! Yatırımcılar için "güvenli liman" olan altın, tahmin edildiği gibi yavaş da olsa yükselmeye başladı. Dün gram 1.140 lira ile rekor kırarken, analistler gram altında 1.100 liranın altındaki değerlerin artık görülmediğini belirtti. Bu yıl ise gram altı 1.450 liralık ilk seviyeyi test etmesi bekleniyor. Aşağıdaki öngörülen miktarlar 1.600 lirayı aşıyor. Yani 2023 altın fiyatları oldukça yükselebilir.

Son yılların en başarılı yatırım stratejisi olan altın, 2022 yılında da tahminlerin altında performans göstermeye devam etse de altına yatırım yatırımcılara %43 getiri sağladı. Dünya ekonomisindeki değişimler nedeniyle istikrarsız bir yükseliş trendi içinde olan “güvenli liman” bu yılın başında artmaya başladı.

ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını durdurma uyarısı ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) dünya çapında resesyon öngörüsüyle altının ons (31,1 gram) fiyatı 1.880 dolara yükseldi. Onsun yanı sıra gram altın da rekor kırarak 1.140 liraya yükseldi. Çok yakın bir zamanda Kapalıçarşı'da gram fiyatı 1.153 liraydı. Bu demek oluyor ki altının fiyatı 2023 yılında da yükselişe geçerek elmasları sollayacak!

Altın ve para piyasaları uzmanları altının 2022'de bekleneni veremediğini öne sürerek, savaş döneminde hızla yükselen yatırım aracının daha sonra kısıtlayıcı parasal tedbirler karşısında sönük kaldığını belirtti. “Aslında çok uzun süredir gizli tutulan altın var. Bu nedenle yükselişine başlamayı geciktirdi. Altın fiyatları üzerinde genel olarak kur ve Fed açıklamaları etkili oluyor. 1.815-2.915 $ aralığında kalıyoruz. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda altın fiyatlarıyla ilgili rekor kelimesini çokça duyacağız” dedi. Kısacası altın fiyatları uçmadan yatırımınızı yapın!

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