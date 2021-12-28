PTT’de Dar Gelirlilere Müjdeli Haber Geldi. 10.000 TL Ödeme İmkânı Şube Üzerinden Verilecek

PTT’de Dar Gelirlilere Müjdeli Haber Geldi. 10.000 TL Kredi İmkânı Şube Üzerinden Verilecek. Kimlik Bilgilerinizde Kredinizi Alın. Sadece kimlik bilgilerinizle sizlere en yakın PTT şubesine giderek 10.000 TL kredinizi alın. Sürecin devamını içeriklerimizde anlatacağız.

PTT yine çalışımlarına aralık vermiyor. PTT aracılığı ile kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlara müracaatları sonucunda 10.000TL’ye kadar Kredi imkânı sağlanacak. Bu ihtiyaç kredisi 36 ay vadeli geri ödemeli 10.000 TL şeklinde olacaktır. Vatandaşlar T.C kimlik numarası ile kendilerine en yakın PTT şubesinden başvurabilir. PTT bu yeni İhtiyaç Kredisini Aktif Bank ile anlaşmasıyla ortaklaşa yürütmektedir. Vatandaşlara ihtiyaç Kredisinin verilmesinde amaçlanan diğer bankalardan kredi çekme imkânı bulunmayan ve Findeks raporu kötü olan vatandaşların ekonomik anlamda rahat bir nefes alması istenmiştir.

Aktif bank aracılığıyla verilen bu kredinin vatandaşlara yardımcı olabilmek ve esnek ödeme seçenekleri sunmak için Kredi geri ödeme planına düşük faizler uygulanıyor ve taksit başlangıçlarını 3 aya kadar erteliyor. PTT ile çalışan emeklileri ise kredi üst limiti olan 10.000TL’den daha fazla kredi çekme imkânı sağlıyor. PTT’den alınacak kredi ile başka banka borçları olan vatandaşlar buradan aldıkları düşük faizli kredi ile diğer bankalara olan borçlarını kapatabilir ve tek bir bankayla çalışarak bu durumda kendisine düşük faizle kredi imkânı sağladığı için rahat geri ödeme avantajlarını değerlendirebilir.

10.000 TL İhtiyaç Kredisinin kabul edilmesi halinde vatandaşlar en yakın PTT gişesine giderek der nakit kampanyasından faydalanarak kredisini çekebilir. Vatandaşlar başvuru sürecini Mobil cihaz aracılığı ile sms göndererek süreci başlatabilir ve onay ya da ret kararını öğrenebilir.

PTT sms başvurularını ikiye ayırıyor. PTT’den maaş alan vatandaşlar kredi başvurusu yapabilmek için sms kısmına PTT yazdıktan sonra boşluk bırakıp T.C kimlik numarasını yazarak 3050’ye mesajı göndermeleri yeterli olacaktır. PTT’den maaş anlaşması bulunmayan vatandaşlar ise sms bölümüne Kredi yazıp boşluk bıraktıktan sonra 3050’ye mesajı göndererek onlarda başvuru sürecini başlatabilir. Kısa süre içerisinde başvuru sonucuna olumlu ve yahut olumsuz dönüş yapılmaktadır. Kredi Başvurularında değerlendirmeler yapıldıktan sonra sadece istenilen koşulları sağlayabilen vatandaşlar onay cevabını alabilmektedir.