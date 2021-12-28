Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müjdeli Haberi Verdi: Meclisten Geçti!

Emekli olan vatandaşlarımız, devlet destekli verilmesi beklenen ikramiyeler hakkında kulağını dört açtı hükümetten gelecek müjdeli haberi bekliyor. Son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve pandemi yüzünde emekli olan vatandaşlarımız devlet tarafından kendilerine destek sağlanmasını beklemektedirler. Özellikle zor zamanlarda vatandaşın yardımına koşan hükümet Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verdiği 1.100 TL ikramiyeleri yılbaşında da verilmesi hususunda çalışmalar ve görüşmeler yapmaktadır.

Emekli olan vatandaşlarımız özellikle bu kararın onaylanmasını beklemeksizin ve hiçbir şekilde bir yere başvuru yapmadan ve yılbaşı olmadan 1.100 TL ödeme alabilecekler. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat ilgilendiği emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Emekli olan vatandaşlarımızın özellikle beklediği ocak ayında ki emekli ikramiyeleri ile alakalı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli ikramiyeleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Öncelikle emekli olan vatandaşlarımızın herhangi bir yere başvuru yapmak zorunda kalmayacak. Yılbaşı ikramiyesi ile hesaplarına 1.100 TL ödemeleri yatacak. Meclis onayından da geçmesi beklenen ikramiyeleri vatandaş dört gözle beklemekte.

Özellikle 1.100 TL’ye kadar verilmesi beklenen yılbaşı ikramiyeleri alacak olan emekli vatandaşlarımız kampanya ile alakalı son dakika gelişmelerini oldukça merak etmekte. 1.100 TL’ye kadar olan yılbaşı ikramiyesi almak isteyen emekli vatandaşlarımız Aralık ayından sonra emekli maaşlarının bağlanmasından sonra veya daha öncesinden de emekli maaş almaları durumunda dul veya yetim maaşı almış olsalar bile 1.100 TL ikramiye alabilecekler.

Bu ikramiyeleri almak için herhangi bir yere başvuruda bulunmanıza gerek kalmayacak. Herhangi bir başvuru gerektirmeyen bu ödemeler de hesabınızda siz bir yere gitmeden 1.100 TL yatacak. Meclis onayından da geçmesi beklenen bu 1.100 TL yılbaşı ikramiyesi onaylanmasının hemen ardından resmî gazete de de yayınlanmasından sonra emekli vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatacak. Ayriyeten ocak zammı ile alakalı olan gelişmeler de önümüzde ki hafta sonuç vermesi bekleniyor. Emekli olan vatandaşlarımız yılbaşında alacakları bu ikramiyeler ile yaşadıkları ekonomik sıkıntılar yüzünden rahat bir nefes alabilecek.