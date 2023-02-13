Deprem sonrası konut kredisi yapılandırma açıklaması var mı? Yeniden hesaplanacak taksitler düşecek mi?

Yeniden hesaplanacak taksitler düşecek mi? Deprem sonrası konut kredisi yapılandırma açıklaması var mı? Vatandaşların son günlerde sıklıkla araştırdığı konuların başında kredi yapılandırmaları geliyor. 0,99 faizlerle konut kredisi yapılandırılabileceği kulislerde konuşulan konular arasında. Yüksek faizle kredi çekme durumunda kalmış olan vatandaşlar kendilerine yapılandırma hakkı tanınıp tanınmayacağını merak ediyor.

Konut Kredisi Yapılandırma Müjdesi

Kredi yapılandırmalarına dair ilk müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı. Konuşmada iki ayrı fırsat paketinin detayları paylaşıldı. Kendi evine sahip olmak isteyenlerin destekleneceği eklendi. Bu konuda verilen müjdenin ardından vatandaş ilerleyen zamanlarda yapılacak olanlar ve başvuru şarları ile ilgili de açıklama yapılmasını bekliyor. Böylece başvurular yapılabilecek.

İlk müjdeli haberde evi olmayan vatandaşların yüzü güldü. Devlet destekli kredilerle vatandaşlara 0,99 faiz oranında konut kredisi kullandırılacak. Vatandaşlar çektikleri krediyi 120 ay vadeyle 2 milyon TL’ye kadar alabilecekler.

İkinci pakette ise altın ya da döviz bozdurmak durumunda kalan vatandaşlar için duyuruldu. 0,89 faiz ve 120 ay vadeyle vatandaşlar ilgili paketten istifade edebiliyor.

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