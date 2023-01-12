PTT Ziraat Bankası ve Vakıfbank Emeklilere 80.000 TL Ödeme Vereceğini “Son Dakika” Duyurdu!

Ptt, Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde 80000 TL'ye kadar kredi ödemesi verileceği duyuruldu. Emekli olan vatandaşların en çok tercih etmiş olduğu bu üç banka üzerinden de işlemlerinizi hızlı birşekilde yapabilecek ve onaylanan kredileri dilediğiniz zaman, hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz. Emekli olan vatandaşlar, özellikle kamu bankalarını tercih ederek, düşük faizli krediler kullanmak istiyorlar. Daha önce bankalar üzerinden kredi kullanmamış olan vatandaşlar, 80000 TL'ye kadar alacakları bu kredilerde 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak hızlı bir şekilde hesaplarına ödeme alabilmektedir.

Ptt, Emekli Kredisi...

Ptt üzerinden emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ptt yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına mesaj gönderebilirsiniz. Ptt yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını mesaj olarak gönderecek olan vatandaşların PTT kayıtlı olan cep telefonları numaraları üzerinden işlemlerini yapmaları gerekiyor.

5 dakika içerisinde kredi sonucu sizlere gönderilecek ve onay almanız durumunda genel müdürlük tarafından aranarak nasıl kredi kullanmak istediğiniz hakkında bilgiler verilecektir. Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar, kredi başvurularını gerçekleştirmek için aynı zamanda PTT şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte gişe personeli yardımı ile kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası Vakıfbank üzerinden emekli Kredisi Kampanyası...

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, yapmış oldukları kampanyada, emekli maaşını düşünerek, 80000 TL'ye kadar 24 ay vadili kimlikle ödeme vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden sizler de 80000 TL nakit kredi kullanmak istiyorsanız, uygun faizlerle bu kredileri, istediğiniz zaman alabilirsiniz. Bankaların sizden istemiş olduğu tek şart, banka müşterisi olmanız ve emekli maaşınızı banka üzerinden almanız istenmektedir. Emekli maaşınız eğer Ziraat Bankası Vakıfbank üzerinden almıyorsanız maaş, taşıma işlemlerinizi yaptıktan sonra başvuru gerçekleştirebilirsiniz.