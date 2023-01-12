Faizsiz kredi için son şans! Bankalardan nakit almak isteyenlere 5 dakikada sonuç ve faizsiz işlem…

Faizsiz kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirilecek. Faizsiz ihtiyaç kredisi, son zamanlarda bankaların en çok tercih edilen kampanyaların başında geliyor. Katılım bankaları üzerinden verilecek olan faizsiz kredilerde hiçbir şekilde İslami şartlara uygun olmayan kredi politikaları bulunmamaktadır. Katılım bankaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden de düşük kar payı oranlarıyla birlikte tüketici kredisi olabileceğini söyleyebiliriz.

Ziraat bankasından faizsiz kredi kampanyası başvurusu...

Ziraat Bankası yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında, faizsiz olarak vatandaşları ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası, kendi kurmuş olduğu katılım bankası olan Ziraat Katılım Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara emekli olması ve uzun süredir sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda sıfır faizli kredi ödemesi yapıyor. Ziraat Katılım Bankası şubelerine giderek başvurularınızı gerçekleştirebilecek ve kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Katılım Bankası şubelerine giderek başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri verirken, banka müşterisi olan kişiler internet üzerinden de başvuru yapabilecek. Emekli olan vatandaşların faizsiz kredi kullanabilmeleri içinde emekli maaşlarını Ziraat katılım bankasına taşıması gerekiyor.

Vakıf katılım bankası faizsiz kredi kampanyası...

Sıfır faizli ihtiyaç kredisi konut kredisi ve taşıt kredisi kullanacak olan kişilerin bir diğer tercih etmiş olduğu, bankaların başında kamu katılım bankası olan Vakıf Katılım Bankası oluyor. Size en yakın vakıf Katılım Bankası şubelerine giderek işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Banka şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirecek, sigortalı olan vatandaşların son işyerlerinde 12 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmaları, emekli olan vatandaşların emekli maaşına Vakıf Katılım Bankasına taşıması gerekiyor.