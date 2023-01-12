PTT yayına aldı! Ay sonuna kadar TC kimlik numarası üzerinden ödeme alacaksınız!

Son zamanlarda oldukça hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapılacak olan PTT üzerinden TC kimlik numaranız aracılığı ile birlikte istediğiniz zaman başvuru yapabiliyoruz. Ptt ve Aktif Bank arasında yapılan anlaşma sonrasında ne kolay kredi kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara kimlik numaraları üzerinden işlemler gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

Ptt ve aktif Bank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi verilmektedir.

Ptt üzerinden tüketici kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Ptt, on sekiz yaşından büyük olan tüm vatandaşlara kredi desteği veren bankalardan birisidir. Kredi notu düşük olan tüm vatandaşlarım bu banka üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde ihtiyaç kredisi alabileceğini söyleyebiliriz. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden mesaj atarak PTT şubelerine giderek başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Ptt, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyası son zamanlarda oldukça başvurulan kredi kampanyalarından birisidir. Ptt ile SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, Aktif Bank SMS Kredi, servis numarası olan 30 50 numarasına mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Gönderilen mesaj sonrasında kredi değerlendirmesi sizin kimlik numaranız üzerinden yapılacak ve onaylanan kredi tutarı, hemen aynı gün içinde nekadar olduğu hakkında bilgileri SMS ile sizlere bildirilecektir. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kredi işlemlerini yapacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi ödemesi verilmektedir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT'ye kayıtlı olan cep telefonu numaranız üzerinden bu işlemleri yapmanız, banka tarafından istenmektedir. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kullanacakları bu kredilerden yararlanmak için 50000 TL'ye kadar başvuru yapabiliyor ve 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kredi kullanabiliyor.