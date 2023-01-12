55 yaş altında olan ve emekli olmayan kişilere, Garanti Bankası, Akbank ve İş Bankası duyuru yaptı!

Bankalar son zamanlarda yapmış oldukları, kampanyalarda özellikle nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşları emekli maaş almamaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, kredi verecekleri bir kampanya hazırladı. Garanti Bankası Akbank ve iş bankası üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara bankalar hızlı bir şekilde 50000 TL gelir belgesiz ödeme vermektedir. Garanti Bankası İş bankası ve Akbank üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen kişilerin banka şartlarına uygun olmaları durumunda işlemleri gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

Garanti Bankası iş Bankası ve Akbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi kullanmak isterken vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini yapmak için banka müşterisi olmasıyla birlikte kredi ödemelerini hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Banka kredi puanı uygun olan tüm vatandaşların nakit kredi kullanmak istiyorlarsa bu bankalar üzerinden işlemlerini yapabilecekler ve onaylanan kredileri istedikleri zaman hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir.

3 banka üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Bankalar üzerinden sizlerde eğer acil ihtiyacınız olması durumunda kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, hangi banka üzerinden işlem yapacak iseniz o bankanın internet sitesine girerek kredi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Garanti Bankası iş bankası ve Akbank müşterisi olan vatandaşlar ise hangi bankanın müşterisi olması durumunda bankaların internet şubesini ve mobil bankacılığını kullanarak şubelere gitmeden bankacılık işlemlerini ve kredi işlemlerini yapabilmektedir.

Garanti Bankası işbankası Akbank, yapmış oldukları, kampanyalarda kişilere uygun faiz oranları ile birlikte işlem yaparken, kredi ödemeleri gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları da 3 ay ertelemeli kredi işlemi veriyor. Başvuru yaparak, kredi almak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek de işlem yapabilir, kredi kullanabilirsiniz.

55 yaş altı olan tüm vatandaşlar, bireysel müşteri olması durumunda ve sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyor olması durumunda daha yüksek limitlerde de kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte bu bankalar üzerinden kredi kullanabiliyor.