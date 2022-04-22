PTT, Yapmış Olduğu Son Açıklamada Bütün Borçlarımızı Kapatacağını Söyledi, Peki Başvuru Şartları Neler?

PTT resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre borç ödeyecek kişiler düşünürdü. PTT, emekli maaşı alan vatandaşlar açısından başlatılan son dakika kredi kampanyasına göre 100.000 TL'ye kadar verilecek ihtiyaç kredilerinde diğer taraftan emekli vatandaşlarının diğer bankalarda bulunan borçlarının tamamını kapatma sözü verdi..

Emekli vatandaşlar açısından kampanya başlatan PTT, yapmış olduğu son dakika açıklamasına göre 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisinin 24 aylık vade seçeneği şeklinde 3 yıl ertelemeli olacak şekilde kullanılacağını söyledi.

PTT emekli kredisi kampanyası detayları neler?

Emekli vatandaşlar açısından güncel kredi kampanyası gerçekleştiren PTT tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre PTT ile Aktif Bank arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında vatandaşları 50 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi verilecek ve bu krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar güzel gerek PTT ile Aktif Bank şubelerine gitmeleri gerekse de PTT ile Aktif Bank mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden müracaat işlemlerini gerçekleştirmeleri ve 50 bin TL tutarında ihtiyaç kredisini 24 aylık vade seçeneği şeklinde 3 ay ertelemeli olacak şekilde kullanmaları mümkündür. Böylece diğer banka borçlarımızın tamamı kapatılacak ve sadece PTT ile Aktif Bank üzerinden borcunuzun kapatılması ve ödemesi işlemlerinin yapılmasının önü açılacak.