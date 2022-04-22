Bankaya Kimlikle Gidin! 15.000 TL Ödeme Alın! Banka Üzerinden Önemli Bir Açıklama Var!

15 bin TL'ye kadar nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında banka, özellikle kişilerin kimlikleriyle birlikte kredi vereceğini açıkladı. QNB Finansbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşların banka kredi puanı uygun olması ile birlikte başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, hemen onayı alabilecekler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilir.

İhtiyaç kredisi almak isteyen kişiler için başlatılan bu kampanyada Finansbank, özellikle sms attırarak kişilerin ne kadar kredi onayı aldıklarını, oturdukları yerden öğretiyor.

Tc Kimlik numaranız üzerinden sizin kredi puanı sorgulaması yapılacak ve bu kredi puanı sorgulaması sonrasında 36 ay vadeye kadar 15 bin TL kredi onayı alıp alamadığınız belli olacaktır. ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Nakit ihtiyacı olan ve başvuru yapmak isteyen kişiler, Finansbank'ın başlatmış olduğu bu kampanyaya katılmak için banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Banka kredi puanı düşük olan vatandaşlar, başvuru yapsalar dahil kredi onayı alamaz ve 30 gün içinde başvuru yapamazlar. SMS ile başvuru yaptıktan sonra kredi onay alırsanız, banka şubelerine giderek kimlikleriniz ile birlikte gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak için TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek, Finansbank'ın başlatmış olduğu bu kampanyaya katılabilirsiniz. Kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 50 30 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında hızlı bir şekilde sonuç alacak ve onaylanan tutar, hemen kendi hesabınıza yatıracaksınız.