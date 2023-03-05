PTT ve Ziraat Bankası emekli olan kişilere 80.000 TL verecek, emekli maaşı hesabınız üzerinden başvuru yapabileceksiniz

Ptt ve Ziraat Bankasından emekli olan vatandaşlara 80000 TL ödeme verileceği haberi geldi. PTT ve Ziraat Bankası üzerinden 80.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi almak isteyen tüm emeklilerin öncelikli olarak bilmesi gereken Tek şart maaş müşterisi olması durumunda işlemlerini bu bankalar üzerinden gerçekleştirebileceği ve nakit kredi kullanabileceğidir. PTT ve Ziraat Bankası üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi İstediğiniz zaman yapabileceksiniz. 80 bin TL ihtiyaç kredisi almanız durumunda sizlere 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak destek verilir ve kredileriniz bu bankalardan dilediğiniz zaman kullanmanız için hazırlanmaktadır.

PTT emekli kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

PTT emekli kredisi Aktif Bank aracılığı ile birlikte vatandaşlara verilmektedir nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların PTT müşterisi olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır. sms ile de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceğiniz PTT emekli kredilerinde emekli maaşı bu bankadan olmayan kişiler onay alsalar bile kredi kullanamazlar.

PTT üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeniz halinde nakit kredi başvurusunda bulunmuş olacak ve onaylanan kredileri hesabınıza yatırarak hemen alabileceksiniz.

Ziraat Bankası emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası kamu Bankası olmasından dolayı emekli olan vatandaşların en çok tercih etmiş olduğu bankaların başında gelmektedir. Kredi kullanacak olan emeklilerin maaşlarını Ziraat bankası'na taşımaları durumunda işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilir ve uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri hesapları yatırılarak hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası şubelerinden Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden ve banka hesabı olan emekliler 80.000 TL kredi için Ziraat mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilir ve bankadan ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir.