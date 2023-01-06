İcralık olanlara 40.000 TL ödeme! İcralık ve Avukatlık borcunuz varsa hemen ödeme alın!

İcralık olan vatandaşlar için 40000 TL kadar ödeme verecek olan bankalar açıklandı. İcralık ve avukatlık bir durumunuz varsa, kamu bankaları ve bazı özel bankaların yapmış oldukları kampanyalara katılarak 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi alabilirsiniz. Avukatlık olan ve icralık olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere belirtilen politikalara uygun olmaları durumunda 40000 TL ödeme aşağıdaki bankalar tarafından sizlere yansımaktadır.

Kredi işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, hem kamu bankaları üzerinden hem de özel bankalar üzerinden, başvurularınızı gerçekleştirmeniz gerekir. Kamu bankaları ve özel bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler aynı zamanda kara liste müşterisi olması durumunda, icralık ve avukatlık olan borçlarını kapatıp bankaya giderek kredi kullanabilmektedir.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 40000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin icralık ve avukatlık, borçlarını kapatmaları durumunda emekli olmasıyla birlikte kredi başvurusunu, emekli maaş hesapları üzerinden yapacağını söylemek isteriz. Emekli olan vatandaşlar, maaş taşımasını, Ziraat Bankası şubelerine yaptıktan sonra işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve kredi başvurularında bulunabilmektedir. Ziraat Bankası üzerinden icralık ve avukatlık olan borçlarınızı kapattıktan sonra kara liste müşterisi olan vatandaşların kredi kullanabilmeleri icin sadece banka şubelerine giderek, kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor.

VAKIFBANK VE HALKBANK

Kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvuru gerçekleştirerek, kredi kullanabilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların Vakıfbank ve Halkbank şubeleri üzerinden alacakları 40000 TL, ödemelerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulmaktadır.