Aktif Bank ve PTT'nin yeni işbirliği, Türkiye'deki finansal sektörde farklı bir dalga yaratıyor. Bu ittifakın en somut sonucu, acil nakite ihtiyaç duyan kişilere yönelik düşünülmüş olan özel bir kredi kampanyası oldu. Şimdilerde müşterilere sunulan bu fırsat, Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde geldi ve çoğu kişi için can suyu niteliğinde oldu.

Bu kampanya kapsamında, özellikle emekli vatandaşlarımız, 3 ay boyunca ödeme yapmadan 15 bin TL'ye kadar kredi kullanabilme imkanına kavuşacaklar. Kampanyaya başvurmak oldukça kolay. Kredi talepleri, Aktif Bank'ın dijital platformu olan N Kolay Mobil uygulaması üzerinden veya en yakın PTT şubesinden yapılabiliyor.

Emeklilere yönelik olan bu kredi paketi, hem kefilsiz hem de bürokrasiye gereksinim duymadan veriliyor. Bu durum, emeklilerin finansal yaşamlarını rahatlatacak bir adım. Başvuruları ve diğer bankacılık işlemlerini N Kolay Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek olmaları, bu süreci daha da pratik bir hale getiriyor. Bu özel kredi paketinden yararlanmak isteyen vatandaşların, belirlenen kriterlere uygun olması gerekiyor. Başvuru sırasında istenen belgeler ve bilgiler ile birlikte, vatandaşların ihtiyaç duydukları krediye sahip olmalarının önü açılıyor. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, kredi tutarını diledikleri gibi kullanabilecekler.

Kredinin ödeme süreci de oldukça esnek ve kullanıcı dostu. Ödemeler, PTT'nin geniş ATM ağı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu kapsamda, 15 bin TL tutarındaki bir kredinin 36 aylık vade planı dikkate alındığında, aylık taksit tutarının 791,93 TL olduğunu görüyoruz. Bu özel kredi paketi, pek çok avantajı bir arada sunuyor. Kefilsiz ve koşulsuz olması, başvuru sürecinin hızlı ve kolay olması, N Kolay Mobil uygulaması ve PTT şubeleri üzerinden başvuru yapabilme imkanı gibi pek çok özelliğiyle, bu kampanyanın vatandaşlar tarafından yoğun ilgi göreceğini öngörmek zor olmasa gerek.