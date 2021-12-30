PTT ve Aktif Bank Aracılığıyla Kredi Notu Düşük Olanlara Nakit Desteği Bankalar nezdinde düşük kredi notuna sahip olan vatandaşlar içinde oldukça mutlu edecek bir haberin duyurusu yapıldı. PTT ile Aktifbank tarafından yapılan duyuru ile birlikte detaylar haberimizin devamında…

PTT ile Aktifbank arasında yapılan anlaşma ile birlikte, düşük kredi notuna sahip olan vatandaşlar için bir kredi kampanyası düzenlendi. Hem çalışan hem de emekliler için sunulan bu kredi imkanından 50 bin TL tutarına kadar yararlanmak mümkün olacaktır. Başvuruların bizzat yapılması halinde yararlanmak mümkündür. Kredi imkanı ise düşük faiz oranları üzerinden vatandaşlara sunulacaktır.

Düşük kredi notuna sahip olmasından dolayı diğer kredilerinden faydalanamıyor ise Aktifbank tarafından sıfır ve sıfıra yakın olan vatandaşlara özel bir takım şartları sağlaması halinde kredi desteği sunuyor. Başvuruların bizzat internet bankacılığı aracılığı ile yapılabileceği gibi, anında onay alınabilmektedir. Düşük kredi notunun yanı sıra, diğer bankalara karşı ödemelerde problem yaşamamış olması şartı da aranıyor. Adınıza herhangi bir hacizli dosya bulunmuyor ise kredi tutarından şuanda yararlanmanız mümkündür.

Emekli olan vatandaşlar ise maaşını PTT aracılığı ile alması halinde 100 bin TL tutarına kadar kredi onayı alabilmektedir. Başvurular ise PTT şubelerine giderek bizzat gerçekleştirilecektir. Emekli olan vatandaşlara şubelerde anında onay verilmektedir. Bundan dolayı da aynı gün içerisinde kullanma şansına sahipsiniz.

Kredi Başvuruları Nasıl Yapılıyor?

PTT ya da Aktifbank üzerinden kredi başvurularını yerine getirmeyi düşünen vatandaşlar, SMS ile mobil uygulamayı kullanabilmektedir. Başvuru şartlarını sağlamanız halinde 50 bin TL tutarı üzerinden kredi tutarını hesaplarınızda kullanmaya başlayabilirsiniz. Cep telefonlarınızın mesaj bölümüne gelerek KREDİ yazarak bir boşluk bıraktıktan sonra T.C. kimlik numaranızı 3050’ye SMS göndermelisiniz. Gerekli olan kontroller sağlandıktan sonra sonuç SMS ile sizlere bildirilecektir. Kısa süre içerisinde sonuç almasından dolayı da zaman kaybı yaşanmamaktadır. Aynı gün içerisinde başvurulara yanıt alan vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını gidermeye başlayacaktır. Sorunsuz şekilde işlem anlayışı ile çalışmalarını yerine getirmeyi sürdüren PTT ile Aktifbank düzenlediği kredi kampanyaları ile de ne kadar çok vatandaşlara önem verdiğini göstermektedir.