1500 TL ile 2500 TL Tutarı Arasında Maaş Alan Vatandaşlara 10 Maaş Tutarında Destek Veriliyor!

Son dönemlerde nakit sıkıntısı çeken vatandaşların şikayetçi tutumundan bir nebzede olsun kurtulmasına yönelik bir kampanya da Ziraat Bankası tarafından düzenlendi. Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuru sonrasında Emekli maaşını banka üzerinden 1500 TL ile 2500 TL tutarında alan vatandaşlara nakit avans desteği sunulacağı belirtildi. Söz konusu kampanyanın duyurulmasından sonra vatandaşlar hemen detayları hakkında araştırmalara başladı.

Ziraat Bankası Nakit Avans Desteği Detayları

Emekli maaşını alan vatandaşlar için Ziraat Bankası düşük faiz imkanları üzerinden nakit avans kullanma imkanı tanıyor. 1500 TL, 2000 TL ve 2500 TL aralığından emekli maaşına sahip olan vatandaşlar faiz oranları düşük şekilde avanslarını hemen kullanabiliyor.

Nakit ihtiyacı doğan ve geçim sıkıntısı ile hayatını devam ettirmekte zorlanan vatandaşlar, kampanya ile birlikte ihtiyaçlarını karşılama şansını buluyor. Alınan maaşa göre farklılık gösteren bu nakit avans kampanyası, Ziraat bankası emekli müşterilerine veriliyor.

Nakit Avans Başvuru Şartları Nelerdir?

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, başvurularını bizzat en yakın şubeler ile internet bankacılığı aracılığı ile yerine getirebiliyor. Kredi notunun esas alınması ile başvuru sonuçlar değerlendiriliyor. Banka tarafından uygun görülmesi halinde mevcut maaşın 10 katına kadar nakit avans kullanım imkanı sunuyor.

Kampanyadan faydalanmak istiyorsanız, öncelikli olarak emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden almanız gerekmektedir. Eğer şuanda hali hazırda emekli maaşını Ziraat Bankasından alan bir müşteriyseniz hemen nakit avans kullanmak için başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Banka şubelerini ve internet bankacılığını kullanarak başvurularınızı yerine getirebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra banka tarafından talep edilen belgelerinde beraberinde sunulması gerekmektedir. Gerekli olan bilgileriniz üzerinden incelemeler banka tarafından yapılması sonrasında sonuçlar tarafınıza iletilecektir.

Ziraat Bankası müşterisi olan emekli vatandaşlar ise maaşlarını aldıkları şubeye giderek nakit avans kullanma isteğini bildirebilir. Gerekli koşulları sağlamanız halinde anında kullanmanız için gerekli yönlendirmeler şube personelince yapılmaktadır.