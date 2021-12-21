PTT ve 3 Bankadan 0.55 Faizli Nakit Anlaşması Yapıldı, 10.000 TL ile 50.000 TL Arasında 36 ay Vadeli Verilecek

Ptt ve 3 banka üzerinden son dakika açıklaması ile birlikte 0.55 faizli ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Son dakika kampanyası ile birlikte yapılacak olan bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabilecekler.

Ptt'nin başlatmış olduğu bu kampanya sonrasında 0.55 faiz oranlarıyla uzun, vadeli kredi imkanı kullanmak isteyen kişiler, Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de devlet bankası olmasından dolayı kredi alabilecek.

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, 0.55 faiz oranlarıyla kredi almak istiyorlarsa, bazı şartlara uygun müşteri olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız.

18 yaşından büyük olmanız durumunda kredi başvurusu yapabilir ve bu kamu bankaları üzerinden düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabilirsiniz. Kredi kullanacak olan kişiler, ayrıca bankadan daha önce kredi kullanmış olması şartı ile bu faiz oranlarıyla kredi alabilir.

PTT Kredi

PTT üzerinden kredi alacak kişilere banka hemen ödemeli kredi imkanı sağlıyor. Uygun faiz oranları ile kredi alacak kişiler, PTT üzerinden emekli maaşı alması gerekmektedir. PTT üzerinden emekli maaşı almak istiyorsanız, PTT emekli kredisi adı altında 50.000 TL'ye kadar kredi alacaksınız. 36 ay vadeye kadar alacağınız ihtiyaç kredisi emekli olmamanız durumunda Aktifbank üzerinden kredi alacaksınız. 3 Ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, Aktifbank SMS ile kredi başvurusu yapabilecektir. Aktifbank SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Kredi yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazarak 3050 numarasına mesaj atınız.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanmış olan vatandaşlar, 0.55 faiz oranları ile bu bankaların internet bankacılığı üzerinden kredi alabilecek. Ayrıca size en yakın banka şubesine giderek ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, belirtilen şartlara uygun olmasıyla birlikte bu bankadan 36 ay vadeye kadar ilgili 0.55 faiz oranları ile kredi alabilir. Size en yakın banka şubesine giderek kampanya detaylarıyla ilgili bilgiyi alabilir veya resmi internet sitesine girerek başvuru gerçekleştirebilirsiniz.