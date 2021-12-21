Bankamatik Kartında Para Olmayanlara 5000 TL - 15000 TL Arasında Nakit Yüklemesi Yapılıyor, Başvuru Yapan Alıyor

Bankamatik kartı kullanan kişilerin eğer, acil para ihtiyacı varsa, kartında para olmayan kişileri 5000 TL ile 15000 TL arasında ödeme yapılacak. Son dakika haberi olarak bankalar tarafından yayınlanan bu krediyi haberinde, banka politikasına uygun olan kişiler, 5000 TL, ile on beş bin TL arasında ödeme alabilecek. Bu parayı 36 ay vadeye bölünebilecek. ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler banka üzerinden kredi kullanmak istiyorsa, başvuru yaptıktan sonra bu paraları kendi bankamatik hesabına atabilir ve ATM üzerinden çekebilir. on beş bin TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredisinde bankaların o anki güncel faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası

ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin her zaman ilk defa hakkında gelen bankalardan bir tanesi olan Ziraat Bankası, 5000 TL ile 15000 TL arasında bankamatik hesabı olan kişilere ödeme yapıyor. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka hesapları üzerinden mobil uygulama şifresi alabilir ve buradan, masrafsız düşük faiz kavramları ile kredi kullanabilir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size ilk, Albaraka şubesine giderek buradan da kimliğinizle birlikte başvuru yapabilirsiniz.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, yıllık kredisi başvurusu yapmak için TC Kimlik Numaranız: 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir veya bu bankanın mobil uygulamasını kullanarak banka şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında 15000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli kredi kullanabilirsiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamada sizin kredi notunuz da bakılacak ve en az 1200 ve üzerinde bir kredi notunuz varsa, banka tarafından onay alacaksınız.

Finansbank üzerinden kurulan dijital banka olan enpara Bankası üzerinden de kredi başvurusu yapılıyor. Banka müşterisi olsanız olmasanız da resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız başvuru 5 dakika içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Akbank

Akbank Direkt uygulaması veya Akbank'ın internet şubesi üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurularında kredi onayı alan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredilerini hemen Akbank, hesaplarına atacaklardır.