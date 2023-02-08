PTT ve 2 Bankadan emeklilere ödemeler başladı! Emekli için bu haber 10 numara oldu!

Ptt ve diğer iki kamu bankası üzerinden yeni bir kredi paketi hazırlandı ve 100 bin TL'ye kadar ödeme yapılacağı açıklandı. Ptt ve kamu bankaları tarafından başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri verileceği duyuruldu. 100000 TL 24 ay vadeli kredi kullanmak istiyorsanız, PTT haricinde, Ziraat Bankası veya Vakıfbank hesabınızın olması durumunda da bankalardan ödeme alabilirsiniz.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, kamu bankası olmasından dolayı emekli olan vatandaşların tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelen bankalardan birileridir. Sizlerde kamu bankası olan Ziraat Bankası Vakıfbank haricinde emekli maaşınız eğer PTT üzerinden alıyorsanız, bu bankadan da aktif Bank aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, ödeme alabilirsiniz.

Ptt Kredi Kampanyası...

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında uygun faizlerle kredi ödemeleri PTT üzerinden sizlere veriliyor. Emekli maaşınızı PTT'ye taşıdıktan sonra cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da başvuru yapma imkanı sizlere sunuluyor. Ptt yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderebilir ve emekli kredisi alıp almadığınızı öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank üzerinden başvuru...

Kamu bankaları olarak hizmet veren Ziraat Bankası ile birlikte Vakıfbank, yapmış oldukları, kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşların emekli maaşları kendi bankası üzerinde olması durumunda 100000 TL'ye kadar ödeme vermektedir. 24 ay vadeli, kullanabileceğiniz bu kredilerden yararlanmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte emekli maaş hesapları üzerinden işlem yapabilir.