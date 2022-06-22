Bu Gece Resmi Gazetede Açıklandı! Emekliye 7555 TL Ödeme Haberi Geldi

Emekli olan vatandaşlar için 7555 TL ödeme haberi geldi. Resmi gazetede yayınlanan ve kamu bankaları tarafından ödenecek olan bu ödemeleri emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden alıyorsanız, hemen alabileceksiniz. Para ihtiyacınızın olması durumunda sizlere hizmet verecek olan bu dört banka üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, 36 ay vadeli 7555 TL nakit ödemesi alabilecek.

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirelim, kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli, bu krediye banka şubelerinden, kimlikleri ile birlikte başvuru yapabilirler. Kampanyaya katılabilmeniz için emekli maaşınızı banka üzerinden almanız gerekiyor. Emekli maaşını bu bankaya taşıyarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi veya ipotekli kredi kullanabilmektedir. Düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabileceğiniz bu nakit kampanyasına katılmak isteyen vatandaşta Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek için ayrıca mobil uygulama üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyor. Ziraat banka sizin kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olması durumunda aynı gün içinde onay alabilmektedir.

PTT

Ptt, Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar başvurularını SMS ile yapabiliyor. PTT yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndererek, PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusuna katılın. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilmektedir. PTT kredisi kampanyasına katılmak için başvuru yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak kredi alabileceklerdir. PTT emekli kredisi için banka hızlı ve anında krediyi bankaya maaş taşıyanlara veriyor.

Halkbank ve Vakıfbank

Halkbank ve Vakıfbank üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek işlemlerini yapabilmektedir. Halkbank ve Vakıfbank kredisini alacak kişiler, 3 ay ertelemeli bu krediler için bankalardan hızlı ve anında işlem yapabilmektedir. Banka şubelerinden emekli maaşı almayanlar sadece kredi notuna göre işlem yapılıyor. Kredi notu düşük olan kişiler, emekli maaşını taşıdıktan sonra kredi alabileceklerdir.