PTT üzerinden yeni duyuru sonrası kuyruklar oluştu! 18 Yaş üzerinde olmanız yeterli olacak!

Ptt yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte 18 yaş üzerinde olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarından yararlanarak nakit kredi kullandıracağını açıkladı. Ptt üzerinden yapılan yeni kampanya duyurusunda, 18 yaş üzerinde olan ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen herkez Aktif Bank aracılığıyla verilecek olan bu kredi kampanyalarına katılarak nakit kullanabilmektedir. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden ve PTT resmi internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yapılan duyuruda, Aktif Bank aracılığı ile birlikte nakit kullanmak isteyen tüm bireysel müşterilere kredi puanı düşük olsa bile ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır.

40000 TL ya kadar ödeme verilecek!

NaKit ihtiyacı olan kişiler, PTT üzerinden ve Aktif Bank aracılığı ile birlikte başlatılacak olan bu kampanyalara katılmak istiyorlarsa en yakın PTT şubesine giderek kimlikleriyle birlikte başvuru yapması yeterli olacaktır. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu bu, Nakit kampanyasında 40000 TL 36 ay vadeli olarak sizlere hemen kredi ödemesi gerçekleştirmektedir.

Ptt şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden, yapacakları işlemlerde 40000 TL'ye kadar kredi almak istiyorlarsa öncelikli olarak şubelere gitmeden SMS atarak, ne kadar onay aldıklarını, görebilir ve daha sonra onaylanan tutarı, PTT şubesi üzerinden kullanabilir.