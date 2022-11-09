Halkbank "Emekliye" 100.000 TL'ye kadar limit hazırladı! Emekli maaş alanlar hemen ödeme alabilecek

Halkbank, emekli maaş alan vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni kampanyada, ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil para ihtiyacı olan tüm emekliler için uygun faiz oranları ile kredi başvurusu yapacağını açıkladı. Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyada özellikle emekli olan vatandaşlara emekli maaş hesapları üzerinden ihtiyaç kredisi ödemeleri gerçekleştirilerek 5 dakika içerisinde kredi sonucu verileceği duyuruldu.

Emekli maaşınızı, Halkbank üzerinden alıyorsanız veya maaş, taşıma işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte emekli maaşınızı, Halkbank üzerinden almak istediğinizi söylerseniz, 100000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi de sizlere, başvuru yapılarak verilmektedir.

100000 TL kredi başvurusunda bulunduktan sonra diğer bankadaki olan kredi kartı ve kredi borçlarınızı kapatarak, acil ihtiyaç kredinizi ve borç kapatma, kredisini aynı anda kullanabilirsiniz. 100 bin TL'ye kadar Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmeleri halinde 100000 TL kredi 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak, sizlere sunulacaktır.

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